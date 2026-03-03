Διακόπηκε για την προσεχή Δευτέρα η δίκη για τον θάνατο του γιατρού Στέλιου Κούτσια

Την ερχόμενη Δευτέρα 9 Μαρτίου θα συνεχιστεί στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η δίκη για τον θάνατο του Τρικαλινού γιατρού και καθηγητή Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Στέλιου Κούτσια, στην “Κλινική Πατσίδη” στη Λάρισα, τον Απρίλιο του 2021.

Η δίκη ξεκίνησε χθες, με την έδρα να εξετάζει και να απορρίπτει ενστάσεις απο την πλευρά των συνηγόρων των κατηγορουμένων.

Στο, εκτός απο τον ιδιοκτήτη της κλινικής Ευτύχιο Πατσίδη, κάθονται άλλα έξι άτομα.

Ο γιατρός Στέλιος Κούτσιας βρήκε τραγικό θάνατο όταν καταπλακώθηκε απο αναβατόριο στο υπόγειο της κλινικής όπου πήγε για να χειρουργήσει.

