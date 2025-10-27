Διαγωνισμός μαμούθ 27 εκατ. ευρώ για απόρους και δομές στη Θεσσαλία

Έναν από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς στην ιστορία της, σίγουρα τον μεγαλύτερο με αντικείμενο τα τρόφιμα, δρομολογεί η Περιφέρεια Θεσσαλίας για την προμήθεια και διανομή ειδών διατροφής και υλικής στήριξης σε άπορους συμπολίτες μας.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 27.345.098 εκ. ευρώ, είναι τριετούς διάρκειας, και δυνητικά, με δικαίωμα προαίρεσης, μπορεί να διπλασιαστεί και να φτάσει στο ανώτατο όριο των 54.690.196 εκ. ευρώ.

Είναι ο πρώτος διαγωνισμός του είδους μετά τη μεταφορά σχετικών προγραμμάτων από την κεντρική κυβέρνηση και τους δήμους στις Περιφέρειες, με γνωστότερο το ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους) που παρέχει επισιτιστική και υλική βοήθεια σε άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση ακραίας φτώχειας.

Πρόκειται για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου έργου, στο οποίο εκτός της προμήθειας τροφίμων, συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες ομαδοποίησης των δεύτερων συσκευασιών ανά είδος, με την διατήρησής τους σε ψυγεία, η μεταφορά τους ανά σημείο διανομής (π.χ. σχολικά γεύματα), η εκφόρτωση και η διανομή τους, η επιστροφή και αποθήκευση των μη διανεμόμενων και η εκ νέου διανομή τους, η αυθημερόν προώθηση των αδιανέμητων νωπών προϊόντων σε λοιπές δομές. Καθήκον του αναδόχου είναι επίσης η πραγματοποίηση των απαιτούμενων διανομών κατ’ οίκον σε ωφελούμενους που αδυνατούν να προσέλθουν στα σημεία διανομής.

Σε ότι αφορά τα τρόφιμα οι προμήθειες περιλαμβάνουν όλα τα βασικά είδη, από κρέατα, τυροκομικά, φρούτα κ.λ.π. ενώ στα άλλα είδη η γκάμα ξεκινάει από απορρυπαντικά πιάτων και φτάνει μέχρι σερβιέτες.

Ο διαγωνισμός είναι διεθνής και βασική προϋπόθεση για τους συμμετέχοντες είναι ο τζίρος των τριών τελευταίων ετών να ανέρχεται τουλάχιστον στο 1/3 του προγράμματος, ήτοι άνω των 12 εκ. ευρώ. Αν πρόκειται για νεότερη εταιρεία υποχρεωτικά ο τζίρος της πρέπει να ανέρχεται στο 20% του προγράμματος, περίπου στα 8 εκ. ευρώ.

Κώστας Τόλης Εφ. ΚΟΣΜΟΣ