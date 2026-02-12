Δημοτικά τέλη: Στους ΟΤΑ με τους πιο χαμηλούς συντελεστές ο Δήμος Τρικκαίων

Συγκεντρωτικά για τους συντελεστές των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για κατοικίες στους 332 δήμους της χώρας για το 2026, έδωσε στη δημοσιότητα ο τοπογράφος μηχανικός και στατιστικολόγος Νίκος Καρδούλας, με ανάρτηση του στο Facebook.

Ειδικότερα ο κ. Καρδούλας παρουσιάζοντας στοιχεία και πίνακες αναφέρει:

Τα δημοτικά τέλη για κατοικίες και η μέση ετήσια επιβάρυνση των νοικοκυριών στους 332 δήμους της χώρας το 2026.

Είναι η πρώτη φορά που δημοσιεύονται στη Ελλάδα συγκεντρωτικά οι συντελεστές των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για κατοικίες σε όλους τους 332 δήμους της χώρας.

Οι συντελεστές των δημοτικών τελών για κατοικίες ελήφθησαν από τη διαύγεια και στους πίνακες που ακολουθούν απεικονίζονται τα τέλη στα μεγάλα αστικά κέντρα των δήμων και όχι τα τέλη στις τοπικές κοινότητες και στους οικισμούς. Στους δήμους που έχουν περισσότερες από μία ζώνες δημοτικών τελών για κατοικίες στον αστικό ιστό τους, ελήφθη ο μέσος όρος.

Τριάντα τέσσερις (34) δήμοι αύξησαν τα δημοτικά τέλη για κατοικίες το 2026, οι δήμοι Αγίας Βαρβάρας (7%), Αντιπάρου (11%), Αρταίων (20%), Βόλου (5%), Δράμας (18%), Έδεσσας (20%), Ελευσίνας (5%), Ζαγορίου (11%), Ηράκλειας (34,3%), Ιητών (14%), Ιωαννιτών (7%), Καλλιθέας (5%), Κερατσινίου-Δραπετσώνας (20%), Κρωπίας (49,4%), Λεβαδέων (22%), Λέρου (16,3%), Ναυπακτίας (9%), Νεάπολης-Συκεών (6%), Νέας Σμύρνης (7,1%), Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνος (9%), Νεμέας (33,3%), Νότιου Πηλίου (5%), Ξάνθης (19%), Παύλου Μελά (18%), Πειραιώς (12%), Πρέβεζας (16%), Πύλου-Νέστορος (34%), Σερβίων (10%), Σιντικής (18%), Σκοπέλου (3,4%), Τεμπών (12,1%), Τήλου (39%), Φολεγάνδρου (42%) και Ωραιοκάστρου (30%).

Αντίθετα, έξι (6) δήμοι μείωσαν τα δημοτικά τέλη για κατοικίες το 2026, οι δήμοι Αιγιαλείας (10%), Αργιθέας (12,50%), Δοξάτου (2,7%), Ευρώτα (6,7%), Σαμοθράκης (4%) και Φαιστού (3,2%).

Τον υψηλότερο συντελεστή ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για κατοικίες ανά τετραγωνικό μέτρο (τ.μ.) μεταξύ των 332 δήμων της χώρας το 2026 έχει ο Δ. Ύδρας με 3,28 € και ακολουθούν οι δήμοι Αργούς-Μυκηνών (2,95 €), Νέας Προποντίδας (2,85 €), Αργοστολίου (2,72 €), Σαμοθράκης (2,66 €), Λευκάδας (2,60 €), Εορδαίας (2,55 €), Σπετσών (2,52 €), Καβάλας, Επιδαύρου, Οινουσσών και Τήλου (και οι τέσσερις 2,50 €), Ιθάκης (2,48 €), Λαρισαίων (2,47 €) και Παξών (2,45 €).

Αντίθετα, το χαμηλότερο συντελεστή ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για κατοικίες ανά τ.μ. μεταξύ των 332 δήμων της χώρας το 2026 έχει ο Δ. Τανάγρας με 0,48 € και ακολουθούν οι δήμοι Ανάφης (0,50 €), Χάλκης (0,55 €), Ικαρίας (0,63 €), Οιχαλίας (0,65 €), Αργιθέας (0,70 €), Ελευσίνας (0,71 €), Ανδραβίδας-Κυλλήνης (0,72 €), Αστυπάλαιας (0,72 €), Μεγίστης (0,74 €), Ασπροπύργου (0,76 €), Δωδώνης (0,85 €), Φιλιατών (0,85 €) και Αρχαίας Ολυμπίας (0,87 €).

Σε πανελλαδικό επίπεδο τη μεγαλύτερη μέση ετήσια επιβάρυνση λόγω ανταποδοτικών τελών έχουν τα νοικοκυριά του Δ. Άργους-Μυκηνών με 292 € και ακολουθούν τα νοικοκυριά των δήμων Ύδρας (286 €), Πυλαίας-Χορτιάτη (255 €), Επιδαύρου (247 €), Εορδαίας (246 €), Αργοστολίου (241 €), Νέας Προποντίδας (241 €), Σπετσών (236 €), Ναυπλιέων (232 €), Ηράκλειας και Κισσάμου (και οι δύο 227 €), Κορινθίων και Καβάλας (και οι δύο 221 €), Λευκάδας (220 €) και Λαρισαίων (219 €).

Αντίθετα, τη μικρότερη μέση ετήσια επιβάρυνση σε πανελλαδικό επίπεδο έχουν τα νοικοκυριά του Δ. Ανάφης με 28 € και ακολουθούν τα νοικοκυριά των δήμων Χάλκης (36 €), Τανάγρας (43 €), Αργιθέας (47 €), Ικαρίας (49 €), Μεγίστης και Αστυπάλαιας (και οι δύο 54 €), Οιχαλίας (56 €), Γαύδου (61 €), Ελευσίνας και Σίκινου (και οι δύο 65 €), Δωδώνης και Ασπρόπυργου (και οι δύο 67 €), Ανδραβίδας-Κυλλήνης (68 €), Σερίφου και Φιλιατών (και οι δύο 76 €).

Για να γίνει όμως ομοειδής σύγκριση μεταξύ των δήμων, έγινε κατηγοριοποίησή τους βάσει του πληθυσμού και δημιουργήθηκαν οι εξής πέντε κατηγορίες δήμων: Πάρα πολύ μεγάλοι δήμοι με πληθυσμό μεγαλύτερο από 100.000 κατοίκους, μεγάλοι δήμοι με πληθυσμό από 50.001 έως 100.000 κατοίκους, μεσαίοι δήμοι με πληθυσμό από 20.001 έως 50.000 κατοίκους, μικροί δήμοι με πληθυσμό από 5.000 έως 20.000 κατοίκους και πολύ μικροί δήμοι με πληθυσμό μικρότερο από 5.000 κατοίκους.

Στους πίνακες που ακολουθούν απεικονίζονται οι συντελεστές των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για κατοικίες το 2026 (€/τ.μ.), η μέση ετήσια επιβάρυνση ανά νοικοκυριό σε ευρώ, ο πληθυσμός (απογραφή 2021) και η έκταση (Km2) των δήμων, σύμφωνα με στοιχεία της διαύγειας και της ΕΛΣΤΑΤ. Για τη μέση ετήσια επιβάρυνση ανά νοικοκυριό ελήφθη υπόψη το μέσο εμβαδό των κατοικιών σε κάθε δήμο, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ από την απογραφή του 2021.

Ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού κατοικιών 2026, των 16 πολύ μεγάλων δήμων της χώρας με πληθυσμό μεγαλύτερο από 100.000 κατοίκους

Τον υψηλότερο συντελεστή έχει ο Δ. Λαρισαίων με 2,47 €/τ.μ. και ακολουθούν οι δήμοι Βόλου (2,25 €/τ.μ.) και Ιωαννιτών (2,10 €/τ.μ.), ενώ το χαμηλότερο έχει ο Δ. Πατρέων (1 €/τ.μ.) και ακολουθούν οι δήμοι Αθηναίων και Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη (και οι δύο 1,40 €/τ.μ.).

Τη μεγαλύτερη μέση ετήσια επιβάρυνση λόγω ανταποδοτικών τελών έχουν τα νοικοκυριά του Δ. Λαρισαίων με 219 € και ακολουθούν τα νοικοκυριά των δήμων Βόλου (196 €) και Χανίων (181 €), ενώ τη μικρότερη επιβάρυνση έχουν τα νοικοκυριά του Δ. Πατρέων με 85 € και ακολουθούν τα νοικοκυριά των δήμων Αθηναίων (100 €) και Κορδελιού-Ευόσμου (102 €).

Ο συντελεστής των ανταποδοτικών τελών του Δ. Λαρισαίων (2,47 €/τ.μ.) είναι υψηλότερος κατά 49% από το σταθμισμένο ανάλογα με τον πληθυσμό μέσο όρο των άλλων 15 πολύ μεγάλων δήμων (1,65 €/τ.μ.), ενώ του Δ. Πατρέων (1 €/τ.μ.) είναι κατά 43% χαμηλότερος από το μέσο όρο των άλλων 15 δήμων (1,76 €/τ.μ.).

Τα νοικοκυριά του Δ. Λαρισαίων επιβαρύνονται ετήσια κατά μέσο όρο 76 € περισσότερο από το μέσο όρο των νοικοκυριών των άλλων 15 δήμων (143 €), ενώ τα νοικοκυριά του Δ. Πατρέων πληρώνουν 67 € λιγότερα το χρόνο από το μέσο όρο των νοικοκυριών των άλλων 15 πολύ μεγάλων δήμων (152 €).

Ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού κατοικιών 2026, των 49 μεγάλων δήμων της χώρας με πληθυσμό από 50.001 έως 100.000 κατοίκους

Τον υψηλότερο συντελεστή έχει ο Δ. Καβάλας με 2,50 €/τ.μ. και ακολουθούν οι δήμοι Κορυδαλλού και Πυλαίας-Χορτιάτη (και οι δύο 2,39 €/τ.μ.), ενώ το χαμηλότερο έχει ο Δ. Τρικκαίων (1,03 €/τ.μ.) και ακολουθούν οι δήμοι Καρδίτσας (1,10 €/τ.μ.) και Πετρουπόλεως (1,18 €/τ.μ.).

Τη μεγαλύτερη μέση ετήσια επιβάρυνση λόγω ανταποδοτικών τελών έχουν τα νοικοκυριά του Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη με 255 € και ακολουθούν τα νοικοκυριά των δήμων Καβάλας και Κορινθίων (και οι δύο 221 €), ενώ τη μικρότερη επιβάρυνση έχουν τα νοικοκυριά του Δ. Καλλιθέας με 86 € και ακολουθούν τα νοικοκυριά των δήμων Αιγάλεω (94 €), Νέας Ιωνίας (98 €) και Τρικκαίων (100 €).

Ο συντελεστής των ανταποδοτικών τελών του Δ. Καβάλας (2,50 €/τ.μ.) είναι υψηλότερος κατά 57% από το σταθμισμένο ανάλογα με τον πληθυσμό μέσο όρο των άλλων 48 μεγάλων δήμων (1,59 €/τ.μ.), ενώ του Δ. Τρικκαίων (1,03 €/τ.μ.) είναι κατά 36% χαμηλότερος από το μέσο όρο των άλλων 48 δήμων (1,62 €/τ.μ.).

Τα νοικοκυριά του Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη επιβαρύνονται ετήσια κατά μέσο όρο 114 € περισσότερο από το μέσο όρο των νοικοκυριών των άλλων 48 δήμων (141 €), ενώ τα νοικοκυριά του Δ. Καλλιθέας πληρώνουν 58 € λιγότερα το χρόνο από το μέσο όρο των νοικοκυριών των άλλων 48 μεγάλων δήμων (144 €).

Ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού κατοικιών 2026, των 89 μεσαίων δήμων της χώρας με πληθυσμό από 20.001 έως 50.000 κατοίκους

Τον υψηλότερο συντελεστή έχει ο Δ. Άργους-Μυκηνών με 2,95 €/τ.μ. και ακολουθούν οι δήμοι Νέας Προποντίδας (2,85 €/τ.μ.) και Αργοστολίου (2,72 €/τ.μ.), ενώ το χαμηλότερο έχει ο Δ. Ελευσίνας (0,71 €/τ.μ.) και ακολουθούν οι δήμοι Ανδραβίδας-Κυλλήνης (0,72 €/τ.μ.) και Ασπροπύργου (0,76 €/τ.μ.).

