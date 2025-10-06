Δημήτρης Παπαστεργίου: Ο κύκλος μου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει κλείσει

Δυο χρόνια συμπλήρωσε στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης ο πρώην δήμαρχος Τρικάλων Δημήτρης Παπαστεργίου, αντικαθιστώντας τον Κυριάκο Πιερρακάκη. Το έργο του είναι πλέον ορατό, με τον ίδιο να δηλώνει, στη συνέντευξη που ακολουθεί, ότι η πολιτική του καριέρα στην κεντρική πολιτική σκηνή θα συνεχιστεί από όποια θέση του ζητήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφήνοντας έτσι ανοιχτή τη συμμετοχή του στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στο Τρικάλων.

Μιλάει βεβαίως και για άλλα, περισσότερο ή λιγότερο πολιτικά, ακόμα και για το …δίλλημα ΑΕΚ ή Α.Ο. Τρίκαλα.

Ερ. Θα επιθυμούσατε να είστε στο επόμενο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στο νομό Τρικάλων;

Απ. Αυτή τη στιγμή, προτεραιότητα έχει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, η ολοκλήρωση όλων των μεταρρυθμίσεων και των έργων – φυσικά και αυτών του Ταμείου Ανάκαμψης – που τοποθετούν την χώρα στην αιχμή της καινοτομίας και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και των επιχειρήσεων. Εξάλλου έχουμε χρόνο μπροστά μας… Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επανειλημμένως δηλώσει ότι η Κυβέρνηση θα ολοκληρώσει την τετραετία ανταποκρινόμενη στην επιθυμία των πολιτών για σταθερότητα και πρόοδο.

Πριν δύο περίπου χρόνια, όταν ο Πρόεδρος μου πρότεινε να αναλάβω το Υπουργείο, δεν μπορούσα να πω όχι σε αυτή την πρόταση και ειδικά σε αυτόν τον Πρόεδρο, καθώς έχει ένα συγκεκριμένο όραμα για την Ελλάδα της ψηφιακής εποχής, για την επίλυση των προβλημάτων της, για την ανάπτυξη της. Υπηρέτησα, υπηρετώ και θα συνεχίσω να υπηρετώ αυτό το όραμα από όποια θέση μπορώ να συμβάλλω.

Τελικά είναι προτιμότερο να είναι κάποιος απλός βουλευτής από το να είναι περιφερειάρχης Θεσσαλίας ή Δήμαρχος Τρικάλων; Εσείς τι θα επιλέγατε για το δικό σας πολιτικό μέλλον;

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, λόγω και των οποίων έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου… Η καθημερινή επαφή με τους πολίτες, η άμεση επίλυση των προβλημάτων, η δυνατότητα να πετυχαίνεις ευρύτερες συναινέσεις. Όλα αυτά τα έζησα όσο πιο έντονα μπορούσα κατά τη διάρκεια των ετών που ήμουν Δήμαρχος στα Τρίκαλα. Ωστόσο, ο κύκλος μου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει κλείσει.

Σημασία έχει από οποιαδήποτε θέση να λειτουργείς προς όφελος των πολιτών. Αυτό της αποδίδει στο τέλος της ημέρας αξία. Κάθε μέρα να πετυχαίνεις μεγάλες ή μικρές νίκες για τους πολίτες, να αναβαθμίζεις την καθημερινότητά τους. Να λες φεύγοντας, πως τελικά καλό αφήνεις πίσω.

Πως κρίνετε το μέχρι τώρα έργο του διαδόχου σας στον Δήμο Τρικκαίων Νίκου Σακκά;

Κάθε Δήμαρχος βάζει τη δική του σφραγίδα στον Δήμο, με βάση τις προτεραιότητες, τις συνθήκες και τις ανάγκες της εποχής. Ως Τρικαλινός, χαίρομαι που βλέπω τον Δήμο να συνεχίζει να προχωρά μπροστά με στόχο ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών. Ο Νίκος Σακκάς και το σύνολο της Δημοτικής Αρχής εργάζονται μεθοδικά και όλοι μαζί συνεχίζουν την πορεία που ξεκινήσαμε.

Από τη θέση μου σήμερα, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, παραμένω πάντα δίπλα στα Τρίκαλα και στηρίζω κάθε προσπάθεια που συμβάλλει στη βελτίωση της ζωής των συμπολιτών μας.

Παρουσιάσατε πρόσφατα την εφαρμογή MyStreet στον Πρωθυπουργό. Ποιο πρόβλημα έρχεται να λύσει αυτό το app;

Το MyStreet έρχεται να απαντήσει σε υπαρκτό πρόβλημα: την αταξία που επικρατεί εδώ και χρόνια στους δημόσιους χώρους των πόλεών μας και τη συχνή κατάληψή τους από τραπεζοκαθίσματα και άλλα εμπόδια. Οι πολίτες βλέπουν σε πραγματικό χρόνο σε έναν διαδραστικό χάρτη τα τετραγωνικά που έχουν μισθωθεί από ένα κατάστημα και καταλαβαίνουν αν η χρήση τους είναι η προβλεπόμενη. Αν διαπιστώνουν υπέρβαση ή αυθαίρετη κατάληψη, μπορούν να κάνουν άμεσα αναφορά, ώστε να επιληφθεί η Δημοτική Αστυνομία ή η Ελληνική Αστυνομία. Έχουμε χιλιάδες καταγγελίες, και αυτό δείχνει το μέγεθος του προβλήματος.

Το ζητούμενο όμως δεν είναι μόνο να κάνουμε καταγγελίες. Είναι να ξέρουμε όλοι, Δήμοι, πολίτες, ποιοι χώροι έχουν παραχωρηθεί νόμιμα και ποιοι όχι. Η εφαρμογή δημιουργεί για πρώτη φορά αυτή τη διαφάνεια. Κερδίζουμε, λοιπόν, μια αξιόπιστη καταγραφή όλων των παραχωρήσεων και περισσότερο ελεύθερος χώρο για τους πολίτες – για τον γονιό με το καροτσάκι, για τον ηλικιωμένο, για τον συμπολίτη μας με αναπηρία.

Το MyStreet, με απλά λόγια, μας βοηθά να ξαναβάλουμε σε τάξη τον κοινόχρηστο χώρο και να τον ξανακερδίσουμε ως κοινωνία. Δεν είναι απλώς ένα εργαλείο καταγγελίας, είναι ένα βήμα προς πιο βιώσιμες, πιο ανθρώπινες πόλεις.

Είστε υπέρ της αξιολόγησης και της άρσης της μονιμότητας των υπαλλήλων στον Δημόσιο Τομέα;

Κοιτάξτε, η αξιολόγηση στον Δημόσιο Τομέα είναι απολύτως αναγκαία και δεν αναφέρομαι σε μια τυπική διαδικασία που τους βγάζει όλους “άριστους”, αλλά σε μια ουσιαστική αξιολόγηση. Αυτό είναι δίκαιο για τους πραγματικά συνεπείς και ικανούς υπαλλήλους, αλλά και για τον Έλληνα φορολογούμενο. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη μονιμότητα, γνωρίζουμε όλοι ότι το θέμα συνδέεται με το Σύνταγμα και άρα δεν είναι κάτι που λύνεται απλά και πρόχειρα. Σημασία έχει να διαμορφώσουμε μια νέα κουλτούρα στο Δημόσιο, ώστε κανείς να μην αισθάνεται ότι μπορεί να μείνει σε μια θέση χωρίς να αποδίδει. Να προχωρήσουμε με σεβασμό στις ανάγκες της κοινωνίας, ώστε η αξιολόγηση να γίνει πραγματικό εργαλείο βελτίωσης και όχι μια τυπική διαδικασία. Έτσι, θα στηρίξουμε τους άξιους και θα διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες έχουν το Δημόσιο που τους αξίζει.

Πιστεύετε ότι η θεσμοθέτηση δυο πενταετών θητειών για όλους στον δημόσιο βίο θα συνέβαλε στην ανανέωση του πολιτικού προσωπικού και στην καταπολέμηση της διαφθοράς; Να το θέσω και αλλιώς: δεν αρκούν δυο θητείες για να προσφέρει κάποιος στην πολιτική;

Ο περιορισμός σε δύο θητείες δεν είναι απαραίτητα η λύση στο ζήτημα της ανανέωσης ή της διαφάνειας. Σίγουρα θέλουμε νέα πρόσωπα και φρέσκες ιδέες στην πολιτική, αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να μπορούμε να αξιοποιούμε και την εμπειρία ανθρώπων που έχουν αποδείξει στην πράξη ότι μπορούν να προσφέρουν. Δεν είναι επομένως, όλα θέμα χρόνου παραμονής· πιο σημαντικό είναι να λειτουργούν σωστά οι θεσμοί, να υπάρχει λογοδοσία και να κρίνεται ο καθένας από το έργο του. Έτσι, εξασφαλίζεται και η ανανέωση και η εμπιστοσύνη των πολιτών, χωρίς να χάνεται η συνέχεια που συχνά είναι απαραίτητη.

Ο αριθμός των βουλευτών του Κοινοβουλίου μήπως θα πρέπει να μειωθεί; Κατά τη γνώμη σας πόσοι θα έπρεπε να είναι οι βουλευτές της χώρας;

Η μείωση του αριθμού των βουλευτών είναι ένα ζήτημα που ακούγεται συχνά, αλλά προσωπικά πιστεύω πως δεν είναι εκεί η ουσία. Ο αριθμός από μόνος του δεν λέει κάτι. Το κρίσιμο είναι η ποιότητα του έργου και η πιο άμεση σχέση των βουλευτών με τους πολίτες.

Αν οι βουλευτές ανταποκρίνονται στον ρόλο τους με υπευθυνότητα, τότε οι πολίτες θα νιώθουν ότι εκπροσωπούνται σωστά, ανεξάρτητα αν είναι 300 ή λιγότεροι. Εξάλλου δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε μια χώρα με ιδιαίτερη γεωγραφία, με πολλές περιφέρειες, νησιά και ορεινές περιοχές, που όλες πρέπει να εκπροσωπούνται δίκαια.

Πολλά τα έργα που φέρατε εις πέρας στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπάρχει κάποιο που το ξεχωρίζετε ή που σας δυσκόλεψε περισσότερο;

Δύσκολη επιλογή, καθώς όλες οι μεταρρυθμίσεις και τα έργα που υλοποιούμε στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ωστόσο, αυτά που έχουν να κάνουν με τους νέους τα ξεχωρίζω λίγο, όπως για παράδειγμα η εφαρμογή Kids Wallet που υλοποιήσαμε στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση του εθισμού των νέων στο διαδίκτυο… Πιθανόν βέβαια να χρειαζόμαστε αντίστοιχη εφαρμογή και για ενήλικους. Με το Kids Wallet, το οποίο έχει δυνατότητες γονικού ελέγχου, επιβεβαίωσης της ηλικίας του χρήστη, προσφέρουμε στους γονείς ένα χρήσιμο εργαλείο για να θέτουν όρια στα παιδιά τους, όταν χρησιμοποιούν ψηφιακές πλατφόρμες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μάλιστα, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών που πήραμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υιοθετεί ένα εργαλείο στα πρότυπα του Kids Wallet με δυνατότητα επαλήθευσης της ηλικίας των χρηστών, ώστε να τους «σερβίρεται» μόνο κατάλληλο περιεχόμενο. Θα συμβάλλουμε στην υλοποίηση αυτής της εφαρμογής. Τόσο σημαντικά ζητήματα απαιτούν κοινές απαντήσεις πανευρωπαϊκά.

Στην καρδιά του Δημήτρη Παπαστεργίου είναι πρώτα η ΑΕΚ ή ο Α.Ο. Τρίκαλα;

Πονηρή ερώτηση! Τι διλήμματα είναι αυτά τώρα; Παρόλα αυτά ελπίζω κάποια στιγμή να βρεθώ στην τόσο δύσκολη θέση να παίζουν αντίπαλες οι ομάδες μου στη Super League. Προφανώς αγαπάμε ό,τι έχει σχέση με τα Τρίκαλα, αλλά επίσης είμαι και παθιασμένος και πονεμένος, (όπως και εσείς) ΑΕΚτζής. Επομένως, θα μου επιτρέψετε σε αυτή την ερώτηση να μην απαντήσω. Πηγαίνουμε γήπεδο, στηρίζουμε και τις δύο ομάδες και ελπίζουμε για το καλύτερο αποτέλεσμα… Η ελπίδα απαιτείται στο ποδόσφαιρο.

