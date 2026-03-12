Δημήτρης Παπαστεργίου: «Θέλουμε τα παιδιά μας να μεγαλώνουν φυσιολογικά, όχι μόνο μέσα από τις οθόνες»

Σε σημαντικές παρεμβάσεις που αφορούν την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, την αντιμετώπιση της ψηφιακής απάτης, την οδική ασφάλεια αλλά και τη βελτίωση των ψηφιακών υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από παιδιά και εφήβους, ένα θέμα που απασχολεί όλο και περισσότερο τις οικογένειες. Όπως σημείωσε, τα ευρήματα δημοσκοπήσεων που δείχνουν υψηλά ποσοστά ανησυχίας των πολιτών δεν προκαλούν έκπληξη, καθώς η καθημερινότητα επιβεβαιώνει ότι η υπερβολική χρήση των social media επηρεάζει τη συμπεριφορά των παιδιών.

«Δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι πολλά παιδιά περνούν πλέον μεγάλο μέρος του χρόνου τους στον ψηφιακό κόσμο, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει ακόμη και τον τρόπο επικοινωνίας τους.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, η κυβέρνηση ετοιμάζει μέτρα για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, με σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται μέσα στον Μάρτιο. Όπως διευκρίνισε, στόχος είναι να υπάρξουν λύσεις που θα προστατεύουν τα παιδιά χωρίς να τα αποκόπτουν από τις δυνατότητες της τεχνολογίας, ενώ σημαντικό ρόλο θα έχουν και οι γονείς.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός αναφέρθηκε και στο Kids Wallet, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επαλήθευση της ηλικίας των ανηλίκων στις ψηφιακές πλατφόρμες. Μέσα από αυτό, οι υπηρεσίες θα μπορούν να γνωρίζουν αν ένας χρήστης είναι πάνω ή κάτω από συγκεκριμένα ηλικιακά όρια, συμβάλλοντας έτσι στην ασφαλέστερη χρήση του διαδικτύου από παιδιά και εφήβους.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη σημασία ενός πιο υπεύθυνου δημόσιου διαλόγου στο διαδίκτυο, επισημαίνοντας ότι η πλήρης ανωνυμία μπορεί συχνά να οδηγεί σε τοξικότητα και παραπληροφόρηση. Όπως σημείωσε, η ελευθερία της έκφρασης αποτελεί βασική δημοκρατική αρχή, ωστόσο χρειάζεται ταυτόχρονα υπευθυνότητα και σεβασμός στον δημόσιο διάλογο.

Στη συνέντευξη έγινε ακόμη αναφορά στο σύστημα καμερών οδικής ασφάλειας που βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία. Οι κάμερες καταγράφουν επικίνδυνες παραβάσεις, όπως η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, με στόχο τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και την ενίσχυση της ασφάλειας στους δρόμους.

Σήμερα λειτουργούν οκτώ σταθερές κάμερες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ενώ επιπλέον κάμερες έχουν εγκατασταθεί από την Περιφέρεια Αττικής και αναμένεται να τεθούν σε πλήρη λειτουργία το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, κάμερες έχουν τοποθετηθεί και σε λεωφορεία, προκειμένου να ελέγχεται η παράνομη χρήση των λεωφορειολωρίδων που συχνά καθυστερεί τις δημόσιες συγκοινωνίες.

Ο κ. Παπαστεργίου τόνισε ότι το μέτρο δεν έχει εισπρακτικό χαρακτήρα, αλλά αποσκοπεί στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, ιδιαίτερα σε σημεία όπου έχουν σημειωθεί σοβαρά τροχαία ατυχήματα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις ψηφιακές απάτες που εμφανίζονται όλο και συχνότερα τα τελευταία χρόνια. Ο Υπουργός προειδοποίησε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε μηνύματα SMS ή τηλεφωνήματα που ζητούν προσωπικά στοιχεία ή πληρωμές, αναφέροντας ως παράδειγμα πρόσφατα παραπλανητικά μηνύματα που αφορούσαν δήθεν οφειλές από τροχαίες παραβάσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα ψηφιακής εκπαίδευσης για ηλικιωμένους σε περίπου 100 δήμους της χώρας. Στόχος είναι οι πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας να εξοικειωθούν με βασικές ψηφιακές υπηρεσίες, όπως η χρήση του διαδικτύου, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές αλλά και η επικοινωνία με συγγενείς μέσω εφαρμογών.

Παράλληλα, ο Υπουργός ανακοίνωσε ότι από τον Απρίλιο ξεκινά η νέα φάση του gov.gr, η οποία θα προσφέρει πιο προσωποποιημένες υπηρεσίες προς τους πολίτες. Μέσα από τη νέα πλατφόρμα, οι χρήστες θα μπορούν να βλέπουν συγκεντρωμένα τα αιτήματά τους προς το Δημόσιο, να ενημερώνονται για εκκρεμείς υποθέσεις αλλά και να λαμβάνουν πληροφορίες για προγράμματα ή παροχές που τους αφορούν.

Τέλος, έγινε αναφορά και στη στρατηγική για την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών στη χώρα. Όπως σημείωσε ο Υπουργός, η Ελλάδα επενδύει στην ενίσχυση των υποδομών δεδομένων και των υπηρεσιών cloud, αξιοποιώντας και τη γεωγραφική της θέση.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η χώρα μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντικό κόμβο δεδομένων στην ευρύτερη περιοχή, καθώς βρίσκεται «στο πιο κοντινό, ασφαλές άκρο της Ευρώπης και για την Ασία και για την Αφρική», ενώ ήδη αναπτύσσονται υποδομές που ενισχύουν τον ρόλο της στον ψηφιακό χάρτη της περιοχής.

…