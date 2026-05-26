ΔΕΥΑΤ: Στα 25,24 εκατ. ευρώ τα δύο νέα αντιπλημμυρικά σε «Τρίκκη» και περιοχή οδού Μετεώρων – Παρουσιάστηκαν οι μελέτες

Δύο νέα αντιπλημμυρικά έργα ετοίμασε η ΔΕΥΑΤ στον οικισμό «Τρίκκη» και σε τμήμα της περιοχής ανάμεσα στις οδούς Μετεώρων και Καλαμπάκας.

Πρόκειται για έργα που αναμένεται να κοστίσουν περί τα 25.240.000 €, ποσό αρκετά μεγάλο, καθώς αφορά μεγάλες σε έκταση περιοχές, οι οποίες μάλιστα αντιμετώπισαν ή αντιμετωπίζουν θέματα με τη ροή των υδάτων μετά από βροχοπτώσεις.

Τις δύο χωριστές μελέτες για τα έργα αυτά παρουσίασαν οι μελετητές Αφοί Στρακαλή στον Δήμαρχο Τρικκαίων και στον πρόεδρο της ΔΕΥΑΤ, Νίκο Σακκά και Χρήστο Μπλουγούρα, την Τρίτη 26 Μαΐου 2026.

Παραβρίσκονταν ακόμη, ο γενικός διευθυντής της ΔΕΥΑΤ κ. Χάρης Καλλιάρας και στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Τρικκαίων και ΔΕΥΑΤ.

Οι δύο μελετητές παρουσίασαν τα αποτελέσματα της μελέτης που εκπόνησαν για τη διαχείριση των όμβριων υδάτων στις δύο αυτές περιοχές. Σημειώνεται ότι η περιοχή ανάμεσα στις οδούς Μετεώρων και Καλαμπάκας καλύπτει σχεδόν το 1/4 του οικιστικού ιστού της πόλης, ενώ η «Τρίκκη» έχει την ιδιαιτερότητα του λόφου. Αυτές οι δύο συνθήκες οδηγούν και σε αυξημένο προϋπολογιζόμενο κόστος.

Στόχος των παρεμβάσεων που θα γίνουν, να λυθούν τα ζητήματα με τα όμβρια ύδατα, ανακουφίζοντας τις συνοικίες που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προβλήματα.

Πλέον, η ΔΕΥΑΤ θα προκηρύξει τον σχετικό διαγωνισμό, προκειμένου ο ανάδοχος που θα προκύψει, να ξεκινήσει τις εργασίες.

Μετά τον Daniel ο Δήμος Τρικκαίων έχει ολοκληρώσει σειρά παρεμβάσεων με αντιπλημμυρικά έργα στην πλατεία Βουβής, στην πλατεία Αγρότισσας, σε τμήματα της Μπάρας (πλησίον 10ου Δημοτικού), στην οδό Αμαλίας, στα Αλώνια Μπάρας (σε συνδυασμό και με τον αγωγό της Coca Cola – GWP-Med), στην οδό Απόλλωνος, στην οδό Στρατηγού Σαράφη, στην περιοχή οδού Μαβίλη. Στόχος, το να βελτιωθεί η απορροή των όμβριων υδάτων, αυξάνοντας την αντιπλημμυρική προστασία.

Από το γραφείο Τύπου