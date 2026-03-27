ΔΕΥΑΤ: Απολύτως ασφαλές και πόσιμο το νερό – Ενημέρωση στα σχολεία

Ασφαλές πόσιμο νερό, 21 έργα με άνω των 118 εκ.€, μεγάλο πρόγραμμα ενημέρωσης στα σχολεία και… τέσσερα θερμός της ΔΕΥΑΤ. Θερμός που «φιλοξενούσε» το έδρανο του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων στη διάρκεια της συνεδρίασής του το βράδυ της Πέμπτης 26 Μαρτίου 2026.

Ηταν τα θερμός που μοιράζονται σε μαθητές και μαθήτριες Δημοτικών Σχολείων, στο πλαίσιο της δράσης της δημοτικής επιχείρησης «Με τη ΔΕΥΑΤ μαθαίνουμε για το νερό – Φροντίζουμε για το αύριο».

Ο πρόεδρος της επιχείρησης Χρήστος Μπλουγούρας ενημέρωσε το Σώμα συνολικά για τη σημαντική αυτή δράση, στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης και της ανταποδοτικότητας του Δήμου στους πολίτες, σε συνεργασία με τον Δήμο Τρικκαίων και τη Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων. Σκοπός της δράσης, η ενημέρωση για τα οφέλη του τρεχούμενου νερού και για την εξοικονόμηση νερού, που σε συνδυασμό με τα προγραμματισμένα έργα, «ο πήχυς έχει ανέβει πολύ ψηλά».

Ενημέρωση και στοιχεία

Ο γενικός διευθυντής της ΔΕΥΑΤ κ. Χάρης Καλλιάρας παρουσίασε ειδικότερα στοιχεία για τη δράση, που ξεκίνησε στις 16 Μαρτίου 2026 και θα ολοκληρωθεί στις 4 Απριλίου 2026, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νερού (22 Μαρτίου κάθε έτους). Η δράση υλοποιείται

– σε 46 Δημοτικά Σχολεία

– για 4.112 μαθητές

– για 640 εκπαιδευτικούς

– από 6 στελέχη της επιχείρησης.

Εστιάζει δε η δράση

– στην ποιότητα και την ασφάλεια του πόσιμου νερού

– στην ανάγκη εξοικονόμησης νερού

– στην περιβαλλοντική διάσταση, καθώς προωθείται η μείωση των πλαστικών.

«Απολύτως καθαρό, ασφαλές, πόσιμο το νερό» των Τρικάλων

Εξήγησε, επίσης ο κ. Καλλιάρας, ότι στη διάρκεια της παρουσίασης (διαρκεί περίπου 30 λεπτά) αρχίζει διάλογος με μαθητές και μαθήτριες συνολικά για την ποιότητα νερού, καθώς και για την εξοικονόμησή του. Για την ποιότητά του, τόνισε ότι το εργαστήριο της επιχείρησης κατά το 2025 πραγματοποίησε 10 φορές περισσότερες αναλύσεις νερού από ό,τι υποχρεούται βάσει νομοθεσίας. Ενώ ο νόμος προβλέπει 72 αναλύσεις τον χρόνο, το 2025 πραγματοποιήθηκαν 765 αναλύσεις. Κάτι που, όπως επεσήμανε ο κ. Καλλιάρας, πρακτικά αυτό σημαίνει ότι γίνεται έλεγχος από κάθε σημείο υδροληψίας κάθε 2- 2,5 εβδομάδες. Και διαβεβαίωσε πως το νερό της ΔΕΥΑΤ είναι «απολύτως καθαρό, απολύτως ασφαλές και απολύτως πόσιμο»

Σακκάς: Αλλάζει η σχέση της ΔΕΥΑΤ με την κοινωνία

Ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς επεσήμανε πως με τη συγκεκριμένη δράση αναδεικνύεται η σοβαρότητα της ΔΕΥΑΤ και του τρόπου, ειδικότερα, με τον οποίον αλλάζει η σχέση της με την κοινωνία. Αναφέρθηκε σε προγραμματισμό 21 έργων ουσίας για τον Δήμο Τρικκαίων (σε πόλη και χωριά) συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 118.000.000 € και επεσήμανε ότι χρειάζεται πρόσθετη στήριξη στη δημοτική εταιρεία, δίνοντας ώθηση με τον τρόπο αυτόν στους εργαζόμενους, για να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Συγχαρητήρια απηύθυναν, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Γιώργος Ηλιάδης και ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Μιχάλης Λάππας, αμφότεροι επισημαίνοντας την ανάγκη επέκτασης της ενημερωτικής δράσης,

Σε ερώτηση, δε, του κ. Καΐκη σε σχέση με το αν υφίσταται ενημέρωση για τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού, ο κ. Καλλιάρας επεσήμανε ότι υπάρχει σχετικός προβληματισμός που αναδεικνύεται.

Από το γραφείο Τύπου