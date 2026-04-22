“Δεν γνώριζα για την οσμή στο εργοστάσιο” υποστήριξε στην απολογία του ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα

Για περισσότερες από τέσσερις ώρες ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα απολογούνταν στον ανακριτή Τρικάλων για τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή και της πρόκλησης σωματικών βλαβών κατά συρροή.

Σύμφωνα με πληροφορίες η απολογία του έγινε με κατάθεση υπομνήματος στις δικαστικές αρχές. Τόσο σε αυτό όσο και σε ερωτήσεις υποστήριξε πως δεν γνώριζε για την οσμή στο εργοστάσιο και για ακόμη μια φορά δήλωσε πως παραμένει στο πλευρό των οικογενειών των ανθρώπων που χάθηκαν, όπως δήλωσε μετά την διαδικασία της απολογίας ο συνήγορος του Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης παραμένει προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές καθώς αντιμετωπίζει και το κακούργημα της έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο, για την απώλεια πέντε εργαζομένων γυναικών στο εργοστάσιο της Βιολάντα τον περασμένο Ιούνιο.

Την ερχόμενη Δευτέρα απολογούνται στον ανακριτή ο διευθυντής του εργοστασίου και ο προϊστάμενος παραγωγής. Και οι δύο αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες της άμεσης συνέργειας σε έκρηξη με δόλο, της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή και της πρόκλησης σωματικών βλαβών.

Το προηγούμενο διάστημα οι δικαστικές αρχές δεν έκαναν δεκτό το αίτημα αποφυλάκισης που είχε καταθέσει ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου. Η πλευρά του κατηγορουμένου προσέφυγε κατά της απόφασης και το δικαστικό συμβούλιο αναμένεται να αποφασίσει για την αποφυλάκιση η μη του Κωνσταντίνου Τζιωρτζώτη.

protothema.gr