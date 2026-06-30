Δίκη Τεμπών: Στο επίκεντρο στη σημερινή συνεδρίαση νέα αιτήματα για μάρτυρες, e-mails και αναβάθμιση κατηγοριών

Η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη συνεχίζεται σήμερα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, όπου η εισαγγελέας αναμένεται να αποφανθεί για σειρά αιτημάτων πρακτικού και ουσιαστικού χαρακτήρα.

Τα νέα αιτήματα που υπέβαλαν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας στις τελευταίες συνεδριάσεις αφορούν την αλλαγή στη σειρά εξέτασης των μαρτύρων, την κλήση νέων προσώπων για κατάθεση, την άρση του επιστολικού απορρήτου και την προσκόμιση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ του υπουργείου Μεταφορών και των οργανισμών του σιδηροδρόμου (ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΡΑΣ, Hellenic Train) σχετικά με τη σύμβαση 717. Επιπλέον, ζητείται η αναβάθμιση των κατηγοριών κατά δύο στελεχών της Hellenic Train, η μεταβολή της κατηγορίας από ανθρωποκτονία εξ αμελείας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, καθώς και η διεύρυνση του κατηγορητηρίου για τα αδικήματα της έκθεσης και της έκρηξης.

Στην υπόθεση κατηγορούνται συνολικά 36 άτομα, στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων. Πέντε είναι τα αδικήματα που τους αποδίδονται, ανάλογα με την περίπτωση.

Για το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πολλών ανθρώπων, τη βαριά σωματική βλάβη άλλων και τη σημαντική ζημιά σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, κατηγορούνται 33 άτομα. Η πράξη φέρεται να τελέστηκε κατ’ εξακολούθηση και από κοινού.

Παράλληλα, 35 άτομα κατηγορούνται για τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή και της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια. Τρία πρόσωπα αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παράβαση καθήκοντος.

Δύο στελέχη της Hellenic Train –ο τότε διευθύνων σύμβουλος και ο τεχνικός διευθυντής– παραπέμφθηκαν για παραλείψεις που αφορούν τη λειτουργία του συστήματος επικοινωνίας GSM-R στις αμαξοστοιχίες. Η δίωξη εναντίον τους αφορά μόνο τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και των σωματικών βλαβών.

Αιτήματα για μεταβολή κατηγοριών και νέους μάρτυρες

Ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας κ. Δαμιανός Μπαλασούλης υπέβαλε αίτημα για επιτρεπτή μεταβολή της κατηγορίας, προκειμένου να αποδοθεί και στους κατηγορούμενους της Hellenic Train το κακούργημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών. Προσκόμισε στο δικαστήριο έγγραφα από τη ΡΑΣ και το Σωματείο Μηχανοδηγών, στα οποία επισημαίνονται ζητήματα ασφαλείας, ελλείψεις στην πυρασφάλεια και στη στελέχωση του προσωπικού.

Αναφορικά με τη σειρά εξέτασης των μαρτύρων, ο συνήγορος συγγενών θυμάτων και πατέρας θύματος, κ. Αντώνης Ψαρόπουλος, πρότεινε νέα διάρθρωση σε έξι θεματικές ενότητες. Αυτές περιλαμβάνουν το επιχειρησιακό σκέλος μετά τη σύγκρουση, τα συστήματα ασφαλείας και την υποδομή του σιδηροδρομικού δικτύου, τη φωτιά και την πυροσφαίρα, τις παρεμβάσεις στον χώρο της σύγκρουσης, τις ιατροδικαστικές εκθέσεις και τέλος τις καταθέσεις των επιβατών της αμαξοστοιχίας.

Ο ίδιος πρότεινε επίσης την κλήση νέων μαρτύρων, ανάμεσά τους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής που είχαν καταθέσει στο στάδιο της ανάκρισης αλλά δεν περιλαμβάνονται στη λίστα, τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ την περίοδο 2021-2023 και τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Interstar Security, της εταιρείας που έχει αναλάβει τη φύλαξη και βιντεοεπιτήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ από το 2017.

kosmoslarissa.gr