Δίκη Τέμπη: Κατά τεσσάρων μόνο κατηγορουμένων, από τους 36, στρέφεται το Δημόσιο – Ένταση στην αίθουσα

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους και με καταγγελίες του Νίκου Κωνσταντόπουλου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου για στοχοποίηση τους αλλά με νέες αναφορές τους για ακαταλληλότητα της αίθουσας του «Γαιόπολις» ξεκίνησε σήμερα η 4η συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας για την υπόθεση της τραγωδίας των Τεμπών.

«Θέλω σήμερα που θα μπω στην αίθουσα να δω όλους τους κατηγορούμενους καθισμένους στις καρέκλες τους. Να δουν όλες αυτές τις μανούλες, να δουν τι κακό έχουν κάνει σε αυτές τις οικογένειες», είπε προσερχόμενη η μητέρα της Κλαούντια Λάτα.

Στο εδώλιο σήμερα βρίσκονται έξι εκ των 36 κατηγορούμενων και οι υπόλοιποι ως έχουν το δικαίωμα εκπροσωπούνται από τους συνηγόρους. Στην είσοδο βρίσκονται σήμερα ελάχιστοι συγγενείς θυμάτων. Μάλιστα, η πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η επόμενη δικάσιμος θα είναι «πολύ μακριά διότι θα γίνουν τεχνικές παρεμβάσεις στην αίθουσα».

Με την έναρξη της δίκης το λόγο ζήτησε ο Νίκος Κωνσταντόπουλος συνήγορος προς υποστήριξη της κατηγορίας: «Εδώ που κάθομαι δεν βλέπω το δικαστήριο, είναι αδιανόητο. Δώστε μου ένα μικρόφωνο να μιλήσω προς δόξα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) που θεωρεί ότι η δίκη μπορεί να διεξαχθεί κανονικά υπό αυτές τις συνθήκες», είπε ο κ. Κωνσταντόπουλος με τον συνάδελφό του Θ. Μαντά μέλος του ΔΣ του ΔΣΑ να του απαντά: «Ποτέ δεν είπαμε αυτό, είπαμε ότι ελπίζουμε τα προβλήματα να λυθούν».

Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν οι εκπρόσωποι του Ελληνικού Δημοσίου οι οποίοι δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για τους κατηγορούμενους: Βασίλειο Σαμαρά, σταθμάρχης στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας, Δημήτριο Νικολάου, προϊστάμενο του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας ΟΣΕ, Κωνσταντίνο Παυλόπουλο, σταθμάρχης στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας και Παναγιώτη Χαμηλό, σταθμάρχης στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας.

«Από τις αποδιδόμενες πράξεις προκύπτει ηθική βλάβη του δημοσίου ως φορέα εποπτείας και υλικές ζημιές του Δημοσίου. Το υπουργείο Μεταφορών (Ελληνικό Δημόσιο) έκρινε ότι πρέπει να παρασταθεί για τους συγκεκριμένους κατηγορούμενους που είχαν κρίσιμα καθήκοντα για τη λειτουργία των σιδηροδρόμων», είπε η εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου.

Η δίκη συνεχίζεται σε υψηλούς τόνους.

