Δίκη Τέμπη: Ένταση μεταξύ συγγενών και κατηγορουμένων – Aσφυκτικά γεμάτη η αίθουσα

Ένταση επικράτησε το πρωί της Δευτέρας 23 Μαρτίου στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας λίγο πριν ξεκινήσει η πολύκροτη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Φραστικό επεισόδιο σημειώθηκε ανάμεσα σε συγγενή και τον πρώην πρόεδρο του ΟΣΕ, Σπύρο Πατέρα, με τον συγγενή να του φωνάζει «Θα σε σκίσω με τα χέρια μου. Δεν θα σε σώσει αυτός. Αλήτη».

Αφορμή για την ένταση που επικράτησε εντός της δικαστικής αίθουσας έγκειται στη διαφωνία μεταξύ συγγενών και κατηγορουμένων, με την πλευρά των συγγενών να ζητούν η δίκη να είναι ανοιχτοί και να έχουν πρόσβαση στην αίθουσα οι τηλεοπτικές κάμερες.

Η αίθουσα του συνεδριακού κέντρου όπου θα διεξαχθεί η δίκη έχει γεμίσει με συγγενείς θυμάτων, δικηγόρους αλλά και εκπροσώπους του Τύπου, ενώ αναμένεται σε λίγο και η εμφάνιση των κατηγορουμένων.

Οι συγγενείς των θυμάτων κάθονται στις πρώτες θέσεις του ακροατηρίου.

Σημειώνεται πως κατηγορούμενοι είναι 36 άτομα εκ των οποίων οι 33 κατηγορούνται για κακούργημα.

Στον χώρο όπου πρόκειται να διεξαχθεί η δίκη έφταναν σταδιακά από νωρίς το πρωί συγγενείς των θυμάτων, εκφράζοντας την αγωνία και την προσδοκία τους για την απόδοση δικαιοσύνης.

Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, Παύλος Ασλανίδης, μεταξύ άλλων, σημείωσε ότι πρόκειται για μια ιστορική δίκη, ενώ ευχαρίστησε τους πολίτες που διαδηλώνουν σήμερα έξω από τα δικαστήρια και συμπαραστέκονται στις οικογένειες, διεκδικώντας, όπως είπε, να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Τουλάχιστον τρεις διμοιρίες έχουν σταθμεύσει κοντά στο Συνεδριακό Κέντρο όπου θα διεξαχθεί η δίκη, ενώ πολυάριθμη είναι και η παρουσία εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης.

Στο μεταξύ, κόσμος συγκεντρώνεται από το πρωί στον χώρο του ΓΑΙΟΠΟΛΙΣ στη Λάρισα συμμετέχοντας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Εργατικά σωματεία, φοιτητικοί σύλλογοι, πολιτικές και κοινωνικές οργανώσεις αλλά και πολίτες συγκεντρώνονται στο σημείο, ενώ έχουν αναρτήσει πανό με συνθήματα για δικαιοσύνη και ασφαλείς μεταφορές. Η παρουσία των διαδηλωτών αυξάνεται όσο πλησιάζει η έναρξη της δικαστικής διαδικασίας.

