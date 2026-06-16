Δίκη για τα Τέμπη: Στο στόχαστρο των κατηγορουμένων οι δικηγορικοί σύλλογοι 

Με τις αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων συνεχίζεται η σημερινή, δέκατη δικάσιμος για τη δίκη για τα Τέμπη, που διεξάγεται στο συγκρότημα Γαιόπολις, στη Λάρισα.

Σύμφωνα με το in.gr oι συνήγοροι των κατηγορουμένων έχουν επικεντρωθεί στην παράσταση υποστήριξης της κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων, που μέρος της είχε γίνει αποδεκτή από την εισαγγελέα.

«Ο υποστηρίζων την κατηγορία δεν είναι διάδικος; Συμμετέχουν στη δίκη οι δικηγορικοί σύλλογοι ως τρίτα μέρη. Δεν προβλέπεται η ύπαρξή τους από τον ποινικό κώδικα σε μια ποινική δίκη. Ποια είναι ουσιαστικά η ιδιότητα των δικηγορικών συλλόγων; Αν είναι έτσι τα πράγματα γιατί να μην παραστεί και το δημόσιο; Η κοινωνία εκπροσωπείται από τους δικηγορικούς συλλόγους;», τόνισε ο συνήγορος κατηγορουμένου, Γιάννης Ηρειώτης.

Τι είχε εισηγηθεί η εισαγγελέας

Σημειώνεται ότι η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων εισηγήθηκε την απόρριψη των δηλώσεων του ελληνικού δημοσίου και της Πανελλήνιας Ένωσης Προσωπικού Έλξης (σωματείο μηχανοδηγών), ενώ τάχθηκε υπέρ της παράστασης της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων μόνον για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών.

Η διαδικασία αναμένεται να αναλωθεί με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων και ενδέχεται να παρθεί σήμερα η απόφαση της προέδρου για τις δηλώσεις υποστήριξης. Αν δεν συμβεί αυτό, η απόφαση αναμένεται να ανακοινωθεί στην αυριανή δικάσιμο.

Λιγοστές είναι οι αστυνομικές δυνάμεις στην αίθουσα, με τα μέτρα ελέγχου να έχουν χαλαρώσει τόσο για το κοινό όσο και τους δημοσιογράφους, σε σχέση με τις πρώτες δικασίμους.

Τρεις από τους τριάντα έξι κατηγορουμένους είναι παρόντες και συγκεκριμένα οι Σπύρος Πατέρας, Παύλος Κουζής και Χρήστος Διονέλης.

Η δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη.