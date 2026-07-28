Δίκη για τα Τέμπη: Στις 7 Σεπτεμβρίου η συνέχεια – Ολοκληρώθηκε η απαγγελία του κατηγορητηρίου μέσα σε κλίμα έντασης

Για τις 7 Σεπτεμβρίου διακόπηκε η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, ημερομηνία κατά την οποία οι 36 κατηγορούμενοι αναμένεται να τοποθετηθούν επί των κατηγοριών που τους αποδίδονται, μετά την ολοκλήρωση της απαγγελίας του κατηγορητηρίου από την εισαγγελέα της έδρας.

Στην επόμενη συνεδρίαση θα γνωστοποιηθεί και ο κατάλογος των μαρτύρων, ενώ, σύμφωνα με την πρόεδρο του δικαστηρίου, πρώτοι θα καταθέσουν οι συγγενείς του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, ο οποίος συγκαταλέγεται στα 57 θύματα της πολύνεκρης σύγκρουσης.

Η σημερινή διαδικασία ολοκληρώθηκε μέσα σε έντονη συναισθηματική φόρτιση, καθώς συγγενείς των θυμάτων εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους τόσο για το περιεχόμενο του κατηγορητηρίου όσο και για την απουσία των κατηγορουμένων από την αίθουσα του δικαστηρίου.

«Οι κατηγορούμενοι συνεχίζουν τις διακοπές τους. Γιατί να μην είναι εδώ να ακούσουν τα ονόματά τους;», δήλωσε ο Χρήστος Τηλκερίδης, πατέρας θύματος, ενώ η Κανέλλα Ανδρεάδου, που έχασε την κόρη της στην τραγωδία, ανέφερε: «Η Hellenic Train είχε κινούμενα φέρετρα. Ζωντανά κάηκαν τα παιδιά μας. Θα πέσουν όλοι στα μαλακά».

Νωρίτερα, η εισαγγελέας ολοκλήρωσε την απαγγελία των κατηγοριών σε βάρος των 36 κατηγορουμένων, πρώην και νυν στελεχών και υπαλλήλων του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ).

Το κατηγορητήριο αφορά, μεταξύ άλλων, παραλείψεις που σχετίζονται με την υλοποίηση της σύμβασης 717, την εποπτεία και ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου, τη μετάταξη του σταθμάρχη Λάρισας, τη λειτουργία του σταθμού το μοιραίο βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023, καθώς και την έλλειψη των αναγκαίων συστημάτων ασφαλείας στο τμήμα της γραμμής Λάρισα – Νέοι Πόροι.

Από την πλευρά των οικογενειών των θυμάτων διατυπώθηκαν, πάντως, έντονες ενστάσεις, καθώς υποστήριξαν ότι από το κατηγορητήριο απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στη φωτιά που ακολούθησε τη σύγκρουση και στις συνθήκες υπό τις οποίες έχασαν τη ζωή τους αρκετά από τα θύματα.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr