Δήμος Τρικκαίων: “Σε φάση τελικών βελτιώσεων η πισίνα του Αη Γιώργη”

“Η προσπάθεια της αντιπολίτευσης να παρουσιάσει μια τεχνική παρέμβαση βελτιστοποίησης ως “σκάνδαλο” και “κατασκευαστική αστοχία” δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα” αναφέρεται σε ανακοίνωση της δημοτικής αρχής, σχετικά με ο νέο κολυμβητήριο στον Αη Γιώργη.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου “ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει ότι κατά τη δοκιμαστική λειτουργία του κολυμβητηρίου στον Αη Γιώργη εντοπίστηκαν παράμετροι που επηρεάζουν τις συνθήκες λειτουργίας και γι’ αυτό ο Δήμος προχωρά σε στοχευμένη τεχνική αναβάθμιση της επικάλυψης της στέγης, πριν την έναρξη λειτουργίας του.

Αυτό είναι το υπεύθυνο: να διορθώνεις μια εγκατάσταση πριν αυτή χρησιμοποιηθεί — όχι να την ανοίγεις όπως είναι.

Οι αναφορές περί “αστοχιών”, “κινδύνων” και “στατικής επάρκειας” είναι αυθαίρετες και ατεκμηρίωτες, δημιουργούν αδικαιολόγητη ανησυχία και δεν έχουν καμία σχέση με τα πραγματικά δεδομένα του έργου.

Παράλληλα, η εξοικονόμηση ενέργειας που θα επιτευχθεί, καθώς και η επαναχρησιμοποίηση των υλικών που αντικαθίστανται σε άλλες δημοτικές υποδομές, αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει καμία σπατάλη δημόσιου χρήματος.

Όσον αφορά τις αναφορές περί “εμπιστευτικής αλληλογραφίας”, πρόκειται καθαρά για εσωτερική υπηρεσιακή επικοινωνία που αποτελεί συνήθη πρακτική σε όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας διοίκησης και της πολιτικής και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τη θεσμική ενημέρωση των συλλογικών οργάνων.

Η Δημοτική Αρχή θα ενημερώσει πλήρως το Δημοτικό Συμβούλιο και όλα τα αρμόδια συλλογικά όργανα, στο χρόνο που αυτοδιοικητικά και θεσμικά συνάδει, όπως άλλωστε πράττει για κάθε έργο.

Το έργο προχωρά κανονικά και θα αποδοθεί στους πολίτες πλήρως λειτουργικό, ασφαλές και ενεργειακά αποδοτικό.

Η κινδυνολογία και η υπερβολή δεν βοηθούν ούτε το έργο ούτε τους πολίτες.”