Δήμος Τρικκαίων για πορεία Open Mall: Ολοκληρωμένο στο 90% το έργο στο εμπορικό κέντρο

Έτοιμο σε μέγιστο ποσοστό είναι το πρώτο με ανοιχτή διαβούλευση στη χώρα και πολύ σημαντικό έργο για τα Τρίκαλα με τον τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου, υποέργο Δήμου Τρικκαίων», που φέρει τον διακριτικό τίτλο «Open Mall».

Ενα έργο που σχεδιάστηκε από το 2018 αλλά, λόγω των δυσκολιών από την πανδημία, ολοκληρώθηκε σταδιακά. Υπενθυμίζεται ότι η έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων για την υποβολή του έργου (στις 30 Οκτωβρίου 2018) ήταν ομόφωνη. Οι δε παρεμβάσεις στις εμπορικές επιχειρήσεις προέκυψαν μετά από συζήτηση και διαβούλευση ανάμεσα στον Εμπορικό Σύλλογο και τους επιχειρηματίες.

Η περιοχή που περιλαμβάνει το έργο, περικλείεται από το παραλληλόγραμμο ανάμεσα στις οδούς Κολοκοτρώνη, Β. Τσιτσάνη, Στρατηγού Στ. Σαράφη, Νικοτσάρα, Αθανασίου Διάκου, Κολοκοτρώνη.

Το έργο

αφορά

– 150 καταστήματα

– όλη την περιοχή των “μανάβικων” και τμήμα του ιστορικού εμπορικού κέντρου

προωθεί

– νέες τεχνολογίες

– ήπια κυκλοφορία οχημάτων

– ανάπλαση ευρύτατης περιοχής

συνδυάζεται με

– την παρέμβαση για τη λαϊκή αγορά

– τη νέα κεντρική πλατεία

διαμορφώνει

– νέα ταυτότητα στο κέντρο της πόλης

– πρωτοποριακά δεδομένα για τις αστικές παρεμβάσεις

συμβαδίζει

– με τη νέα εποχή των Τρικάλων (Μύλος των Ξωτικών, οδικός – εμπορευματικός κόμβος λόγω Ε65)

– τις 100 Κλιματικά Ουδέτερες και Εξυπνες Πόλεις της ΕΕ, όπου μετέχει ο Δήμος Τρικκαίων

Τα υποέργα

Από τα 7 υποέργα που προβλέπονταν, τα 6 που αφορούσαν τον Δήμο Τρικκαίων έχουν ολοκληρωθεί. Τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά, σε μια ευρύτατη περιοχή, περίπου από τα Δικαστήρια μέχρι τα όρια του Βαρουσίου. Οι σαφέστερες αλλαγές είναι εμφανείς στην οδό 25ης Μαρτίου κυρίως, στην οδό Καραϊσκάκη, στα πεζοδρόμια, στους βυθιζόμενους κάδους και σε όλη την εικόνα ενός σύγχρονου εμπορικού κέντρου, σε μια πόλη που αλλάζει και είναι ήδη στον χάρτη της οικονομικής δραστηριότητας με κορωνίδα τον Μύλο των Ξωτικών.

Οσο για το 7ο από τα υποέργα βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς απομένει μόνο η προμήθεια ορισμένων στοιχείων που τοποθετούνται στην περιοχή παρέμβασης

Ανοιχτή συζήτηση

Στις 3 Οκτωβρίου 2018 η δημοτική αρχή κάλεσε εμπόρους και καταστηματάρχες του παλιού εμπορικού κέντρου σε ανοιχτή συζήτηση για το ανοιχτό κέντρο εμπορίου. Ο τέως Δήμαρχος Δημήτρης Παπαστεργίου και ο ειδικός συνεργάτης κ. Χάρης Καλλιάρας, με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου κ. Χρήστο Μπλουγούρα, ανέπτυξαν τις πτυχές του έργου, που βασίζονταν και στη συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο. Απάντησαν, δε, στις πολλές ερωτήσεις που έγιναν από τους εμπόρους, που εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για τον σχεδιασμό.

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΝΕΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Β. ΤΣΙΤΣΑΝΗ

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Εγκριση

Οκτώ μήνες μετά, η μελέτη του Δήμου Τρικκαίων εγκρίνεται από το τότε Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΤΠΑ ΚΑΙ ΤΣ) και την Ειδική Γραμματέα κ. Ευγενία Φωτονιάτα με προϋπολογισμό (μαζί με ΦΠΑ) 1.838.800 €. Από αυτά, το 1.500.000€ αφορά τα έργα του Δήμου Τρικκαίων και τα 338.800 € τον Εμπορικό Σύλλογο Τρικάλων.

Τα ολοκληρωμένα υποέργα

Για τον Δήμο Τρικκαίων ξεκίνησε μια διαδικασία να αλλάξει το κέντρο της πόλης, σε συνδυασμό με το έργο για τη λαϊκή αγορά και την αναμόρφωση όλης της περιοχής.

Τα υποέργα που ολοκληρώθηκαν, είναι:

Υποέργο 1: «Αναβάθμιση του ιστορικού εμπορικού κέντρου της πόλης των Τρικάλων με μετατροπή της οδού 25ης Μαρτίου σε οδό ήπιας κυκλοφορίας» . (Υπογραφή σύμβασης 7-4-2021 ποσού 358.375,96€)

Υποέργο 3: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας -ΟΜΑΔΑ Α Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων και συστήματος έξυπνης διαχείρισης σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων». (Υπογραφή σύμβασης 18-5-2023 ποσού 88.213,60€)

Υποέργο 7: «Εργασίες προσβασιμότητας ΑΜΕΑ στο ιστορικό εμπορικό κέντρο της πόλης των Τρικάλων». (Υπογραφή σύμβασης 1-9-2023 2ος ΑΠΕ 182.399€)

Υποέργο 8: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας -ΟΜΑΔΑ Β Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού τεχνολογίας LED μαζί με το κρεμαστό δίκτυο οδοφωτισμού».

(Υπογραφή σύμβασης 16-5-2023 ποσού 144.925€)

Υποέργο 9: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας -ΟΜΑΔΑ Γ Προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων συστημάτων δύο, τριών και τεσσάρων κάδων απορριμμάτων, συνολικής χωρητικότητας 2.200,3.300 και 4.400 λίτρων αντίστοιχα».

(Υπογραφή σύμβασης 19-5-2023 ποσού 173.600€)

Υποέργο 10: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας -ΟΜΑΔΑ Δ Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων δικτύων και υποδομών».

(Υπογραφή σύμβασης 18-5-2023 ποσού 186.000€)

Σε εξέλιξη βρίσκεται μόνο το Υποέργο 11: «Προμήθεια και εγκατάσταση αστικού εξοπλισμού στο ιστορικό εμπορικό κέντρο της πόλης των Τρικάλων»

(Υπογραφή σύμβασης 9-2-2026 ποσού 139.485,22€). Πρόκειται ουσιαστικά για εξοπλισμό, όπως ζαρντινιέρες, καθιστικά, φωτιστικά κ.α.

Τα «μανάβικα» και η αναμόρφωση

Ηδη, έχοντας δαπανηθεί 1.133.513,56 €, έχει αλλάξει ολόκληρη η περιοχή στα «μανάβικα» κυρίως, αλλά και σε δρόμους, από την Αθανασίου Διάκου και τα πεζοδρόμια, μέχρι αναμορφώσεις στην οδό Στρ. Σαράφη και, κυρίως, στην οδό 25ης Μαρτίου. Είναι, ο δρόμος αυτός, η πλέον ορατή αλλαγή σε ολόκληρη την περιοχή.

Συγκεκριμένα παραδείγματα

Με τα διάφορα υποέργα,

– έχει αναβαθμιστεί ολόκληρη η περιοχή, με νέα πεζοδρόμια, χώρους ανάπαυσης, πράσινο, προσβασιμότητα ΑμεΑ, οδοφωτισμό (με συνεχείς παρεμβάσεις)

– έχει μετατραπεί η οδός 25ης Μαρτίου σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας (προηγήθηκε πλήθος εργασιών)

– τοποθετήθηκαν συστήματα στάθμευσης ποδηλάτων (στην πλατεία ΟΤΕ)

– τοποθετήθηκαν συστήματα βυθιζόμενων κάδων (στην πλατεία ΟΤΕ, στα “μανάβικα”, στην οδό Κολοκοτρώνη)

Περίπου στο 70% ο Εμπορικός Σύλλογος

Από την πλευρά του, ο Εμπορικός Σύλλογος ανέλαβε 3 υποέργα, έχοντα φτάσει ήδη στο σχεδόν 70% ολοκλήρωσης με τα εξής υποέργα:

Υποέργο 4: «Δημιουργία κοινής οπτικής ταυτότητας των επιχειρήσεων στην περιοχή παρέμβασης».

Πρόκειται για ενιαία πρόσοψη 150 περίπου καταστημάτων σε ολόκληρη την περιοχή του Open Mall, αλλάζοντας πλήρως την εικόνα και όλα τα δεδομένα για το κέντρο των Τρικάλων.

Υποέργο 5: «Δαπάνες προβολής και προώθησης περιοχής παρέμβασης»

Υποέργο 6:«Αμοιβές προσωπικού Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων»

Τα δύο τελευταία έχουν ολοκληρωθεί, ενώ απομένει η έγκριση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής για τον επικαιροποιημένο σχεδιασμό των προσόψεων. Ακολουθεί η δεύτερη δημοπράτηση του έργου, το συντομότερο δυνατό, με στόχο να ολοκληρωθεί εντός του 2026.

Η παρέμβαση για τα καταστήματα

Αυτός ο σχεδιασμός αφορά σε δύο παρεμβάσεις:

1. Δημιουργία ενιαίου στεγάστρου που θα διαμορφώνει τον χαρακτήρα της περιοχής (ανάμεσα στις οδούς Κονδύλη και Κολοκοτρώνη).

2. Στα καταστήματα του εμπορικού κέντρου που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα τοποθετηθούν μπροστά από την πρόσοψή τους και σε απόσταση από αυτές, στήλες σήμανσης αντίστοιχου σχεδιασμού με το στέγαστρο της οδού Καραϊσκάκη.

Σύμφωνα με τη μελέτη, θα τοποθετηθούν κάθετες σιδηροδοκοί που θα φέρουν πληροφοριακές πινακίδες και φωτισμό, ενώ στη βάση τους θα κατασκευαστούν ζαρντινιέρες ίδιες με τις παραπάνω.

Οι δαπάνες αυτές γίνονται με μηδενικό κόστος για τους καταστηματάρχες.

Από το γραφείο Τύπου