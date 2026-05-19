Δήμος Τρικκαίων: Αιτήσεις για βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς με αναλυτικές οδηγίες

Δίπλα στο παιδί και την τρικαλινή οικογένεια ο Δήμος Τρικκαίων με τη λειτουργία των παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Τρικκαίων και την περίοδο 2026-27.

Από την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 και για έναν μήνα, μέχρι και το Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 οι γονείς – κηδεμόνες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών για τους Δημοτικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Τρικκαίων.

Οι αιτήσεις υποβληθούν πραγματοποιηθούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ μέσω ψηφιακής πλατφόρμας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων www.trikalacity.gr (στη διαδρομή ηλεκτρονικές πληρωμές – λοιπές οφειλές – αιτήσεις παιδικών σταθμών, με τη χρήση κωδικών taxis net).

ΕΔΩ θα βρείτε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή της αίτησης (μόρια, εισόδημα, κανονισμός λειτουργίας κ.α.).

Σημειώνεται ότι

– χωρίς την υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών δε θα είναι εφικτή η οριστική κατάθεση της αίτησής σας και ως εκ τούτου θα απορριφθεί.

– η αρμόδια υπηρεσία συνιστά, η ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής να γίνει μέσω υπολογιστή.

– Τα δικαιολογητικά με σήμανση (*) είναι υποχρεωτικά για την υποβολή της αίτησης. Αν δεν μεταφορτωθούν δε θα μπορείτε να κάνετε υποβολή. Επίσης, σημειώνεται ότι πέρα από τα υποχρεωτικά για την υποβολή δικαιολογητικά (*), πρέπει να επισυνάψετε ΟΛΑ τα δικαιολογητικά που σας αφορούν ανά περίπτωση π.χ. Εργασίας, Ανεργίας, Ειδικών, προκειμένου η αίτηση να μοριοδοτηθεί.

– Αν δεν έχουν επισυναφθεί όλα τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά η αίτηση δεν μπορεί να προχωρήσει σε οριστική υποβολή παρά μόνο σε προσωρινή αποθήκευση.

