Δήμος Πύλης: Χρηματοδότηση 1 εκατ. ευρώ για υποδομές και τρία νέα οχήματα για το «Βοήθεια στο Σπίτι»

Χρηματοδότηση ύψους 1.000.000 ευρώ για την αποκατάσταση και αναβάθμιση κρίσιμων υποδομών εξασφάλισε ο Δήμος Πύλης μετά την πρόσφατη συνάντηση του δημάρχου Κώστα Μαράβα με τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο.

Επίσης παραχωρούνται τρία νέα οχήματα για την ενίσχυση του κοινωνικού προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Η χρηματοδότηση των 1.000.000 ευρώ αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση που θα επιτρέψει στον Δήμο Πύλης να προχωρήσει σε σημαντικές εργασίες αποκατάστασης και βελτίωσης των δημοτικών υποδομών, αντιμετωπίζοντας χρόνιες ανάγκες και ενισχύοντας την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Παράλληλα, η εξασφάλιση τριών νέων οχημάτων για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» ενδυναμώνει σημαντικά τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, προσφέροντας καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση σε ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες και συμπολίτες που έχουν ανάγκη καθημερινής υποστήριξης.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των συνεχών και συντονισμένων παρεμβάσεων της Δημοτικής Αρχής προς τα αρμόδια Υπουργεία, με στόχο την προσέλκυση πόρων και τη διεκδίκηση έργων που συμβάλλουν στην αναπτυξιακή πορεία του Δήμου Πύλης και στη βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών.

Δήλωση του Δημάρχου Πύλης κ. Κωνσταντίνου Μαράβα

«Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί μία ακόμη σημαντική δικαίωση των διαρκών προσπαθειών που καταβάλλουμε για τον τόπο μας. Με υπευθυνότητα, επιμονή και συνεχή παρουσία στα κέντρα λήψης αποφάσεων, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση ύψους 1.000.000 ευρώ για την αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών του Δήμου μας, αλλά και τρία νέα οχήματα για το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”, το οποίο προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στους συμπολίτες μας που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος και την ίδια αποφασιστικότητα να διεκδικούμε πόρους, έργα και χρηματοδοτήσεις που αλλάζουν προς το καλύτερο την καθημερινότητα των πολιτών και δημιουργούν προοπτικές ανάπτυξης για κάθε κοινότητα και κάθε χωριό του Δήμου μας.

Ο Δήμος Πύλης προχωρά μπροστά, με σχέδιο, όραμα και αποτελέσματα.»