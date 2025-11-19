Δήμος και ΤΥΡΑΣ σκουπίζουν μαζί την πόλη – κοινό κάλεσμα σε εθελοντές

Μια σημαντική δράση υλοποιούν από κοινού ο Δήμος Τρικκαίων και η ΤΥΡΑΣ, μετά από πρωτοβουλία της τρικαλινής εταιρείας. Από την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 και για 26 εργάσιμες ημέρες, οι υπηρεσίες του Δήμου (Δ/νση Ανταποδοτικών Υπηρεσιών), η εταιρεία και εθελοντές της, θα προβαίνουν σε καθαρισμό σημείο της πόλης και σε συνοικισμούς.
Με γενικό σύνθημα «Καθαρίζουμε – Προσφέρουμε – Ομορφαίνουμε», η δράση απευθύνεται και σε όλους τους πολίτες. Στόχος, ο μέγιστος δυνατός ευπρεπισμός της πόλης, η καθαρή γειτονιά, το όμορφο περιβάλλον.
Η κοινή αυτή δράση αποτελεί συνέχεια παλαιότερης συνεργασίας του Δήμου Τρικκαίων με την τρικαλινή εταιρεία ΤΥΡΑΣ, με καθαρισμό κόμβων σε κεντρικά σημεία εισόδων – εξόδων από τα Τρίκαλα.
Πλέον, η δράση διευρύνεται, θέτει μεγαλύτερους στόχους και αποκτά περισσότερους «συμμάχους»: όλους τους πολίτες που μπορούν να συνεισφέρουν στην ίδια τους της πόλης.
Οι περιοχές που θα καθαριστούν, είναι: Αγία Μονή, περιοχή Τζαμιού, περιοχή πλατείας Αμυγδαλιών, Σαράγια (όπισθεν Νοσοκομείου – 7ο Γυμνάσιο), Μπάρα (περιοχή οδού Χασίων και περιοχή 1ου ΕΠΑΛ), περιοχή οδού Μαβίλη, περιοχή οδού Πατουλιάς, πέριξ πλατείας Αρ. Αντωνίου, Βαρούσι, περιοχή πλατείας Βουβής, περιοχή οδού Καλαμπάκας, περιοχή Ζωαγοράς, Κουτσομύλια, Σεισμόπληκτα, οικισμός Τρίκκη, Λεπτοκαρυά, Περδικορράχη, Σωτήρα, Λογγάκι, συνοικία Αγίας Τριάδας, Πυργετός, Πύργος, Φλαμούλι, Φλαμουλάκι, Αμπελάκια, Καρυές, Ριζαριό.
Το ραντεβού για κάθε ημέρα θα δίνεται στις 08:00 το πρωί σε συγκεκριμένα σημεία, τα οποία είναι:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
|ΗΜΕΡΑ
|ΗΜΕΡOMHΝΙΑ
|ΠΕΡΙΟΧΗ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|21/11/2025
|Αγία Μονή (Πλατεία)
|ΔΕΥΤΕΡΑ
|24/11/2025
|Τζαμί
|ΤΡΙΤΗ
|25/11/2025
|Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο
|ΤΕΤΑΡΤΗ
|26/11/2025
|Πλατεία οδού Σύρου
|ΠΕΜΠΤΗ
|27/11/2025
|Πλατεία Ραδινού (Μπάρα)
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|28/11/2025
|Πλατεία 1ου ΕΠΑΛ (Μπάρα)
|ΔΕΥΤΕΡΑ
|1/12/2025
|Πλατεία ΔΕΗ
|ΤΡΙΤΗ
|2/12/2025
|Πλατεία Ομονοίας
|ΤΕΤΑΡΤΗ
|3/12/2025
|Δ ΄ΚΑΠΗ (Οδός Πατουλιάς)
|ΠΕΜΠΤΗ
|4/12/2025
|Πλατεία Αρ. Αντωνίου
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|5/12/2025
|Πλατεία Φιλίας των Λαών
|ΔΕΥΤΕΡΑ
|8/12/2025
|Πλατεία Αμπεργκ
|ΤΡΙΤΗ
|9/12/2025
|Πλατεία πρ. εργοστασίου Κλωτσοτήρα
|ΤΕΤΑΡΤΗ
|10/12/2025
|Ζωαγορά
|ΠΕΜΠΤΗ
|11/12/2025
|Παιδική χαρά Κουτσομυλίων
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|12/12/2025
|Πλατεία Σεισμοπλήκτων
|ΔΕΥΤΕΡΑ
|15/12/2025
|Τρίκκη
|ΤΡΙΤΗ
|16/12/2025
|Πλατεία Λεπτοκαρυάς
|ΤΕΤΑΡΤΗ
|17/12/2025
|Πλατεία Σωτήρας
|ΠΕΜΠΤΗ
|18/12/2025
|Πλατεία Λογγακίου
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|19/12/2025
|Συνοικία Αγίας Τριάδας
|ΔΕΥΤΕΡΑ
|22/12/2025
|Πλατεία Πυργετού
|ΤΡΙΤΗ
|23/12/2025
|Πλατεία Πύργου
|ΔΕΥΤΕΡΑ
|29/12/2025
|Πλατεία Φλαμουλίου
|ΤΡΙΤΗ
|30/12/2025
|Πλατεία Καρυών
|ΔΕΥΤΕΡΑ
|5/1/2026
|Πλατεία Ριζαριού
* Σε περίπτωση κακοκαιρίας ή άλλων διαφοροποιήσεων, θα εκδίδεται νεότερη ανακοίνωση.
Από το γραφείο Τύπου