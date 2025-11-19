Τοπικά

Δήμος και ΤΥΡΑΣ σκουπίζουν μαζί την πόλη – κοινό κάλεσμα σε εθελοντές

Μια σημαντική δράση υλοποιούν από κοινού ο Δήμος Τρικκαίων και η ΤΥΡΑΣ, μετά από πρωτοβουλία της τρικαλινής εταιρείας. Από την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 και για 26 εργάσιμες ημέρες, οι υπηρεσίες του Δήμου (Δ/νση Ανταποδοτικών Υπηρεσιών), η εταιρεία και εθελοντές της, θα προβαίνουν σε καθαρισμό σημείο της πόλης και σε συνοικισμούς.
Με γενικό σύνθημα «Καθαρίζουμε – Προσφέρουμε – Ομορφαίνουμε», η δράση απευθύνεται και σε όλους τους πολίτες. Στόχος, ο μέγιστος δυνατός ευπρεπισμός της πόλης, η καθαρή γειτονιά, το όμορφο περιβάλλον.
Η κοινή αυτή δράση αποτελεί συνέχεια παλαιότερης συνεργασίας του Δήμου Τρικκαίων με την τρικαλινή εταιρεία ΤΥΡΑΣ, με καθαρισμό κόμβων σε κεντρικά σημεία εισόδων – εξόδων από τα Τρίκαλα.
Πλέον, η δράση διευρύνεται, θέτει μεγαλύτερους στόχους και αποκτά περισσότερους «συμμάχους»: όλους τους πολίτες που μπορούν να συνεισφέρουν στην ίδια τους της πόλης.
Οι περιοχές που θα καθαριστούν, είναι: Αγία Μονή, περιοχή Τζαμιού, περιοχή πλατείας Αμυγδαλιών, Σαράγια (όπισθεν Νοσοκομείου – 7ο Γυμνάσιο), Μπάρα (περιοχή οδού Χασίων και περιοχή 1ου ΕΠΑΛ), περιοχή οδού Μαβίλη, περιοχή οδού Πατουλιάς, πέριξ πλατείας Αρ. Αντωνίου, Βαρούσι, περιοχή πλατείας Βουβής, περιοχή οδού Καλαμπάκας, περιοχή Ζωαγοράς, Κουτσομύλια, Σεισμόπληκτα, οικισμός Τρίκκη, Λεπτοκαρυά, Περδικορράχη, Σωτήρα, Λογγάκι, συνοικία Αγίας Τριάδας, Πυργετός, Πύργος, Φλαμούλι, Φλαμουλάκι, Αμπελάκια, Καρυές, Ριζαριό.

Το ραντεβού για κάθε ημέρα θα δίνεται στις 08:00 το πρωί σε συγκεκριμένα σημεία, τα οποία είναι:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑΗΜΕΡOMHΝΙΑΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ21/11/2025Αγία Μονή (Πλατεία)
ΔΕΥΤΕΡΑ24/11/2025Τζαμί
ΤΡΙΤΗ25/11/2025Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο
ΤΕΤΑΡΤΗ26/11/2025 Πλατεία οδού Σύρου
ΠΕΜΠΤΗ27/11/2025Πλατεία Ραδινού (Μπάρα)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ28/11/2025Πλατεία 1ου ΕΠΑΛ (Μπάρα)
ΔΕΥΤΕΡΑ1/12/2025Πλατεία ΔΕΗ
ΤΡΙΤΗ2/12/2025Πλατεία Ομονοίας
ΤΕΤΑΡΤΗ3/12/2025Δ ΄ΚΑΠΗ (Οδός Πατουλιάς)
ΠΕΜΠΤΗ4/12/2025Πλατεία Αρ. Αντωνίου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ5/12/2025Πλατεία Φιλίας των Λαών
ΔΕΥΤΕΡΑ8/12/2025Πλατεία Αμπεργκ
ΤΡΙΤΗ9/12/2025Πλατεία πρ. εργοστασίου Κλωτσοτήρα
ΤΕΤΑΡΤΗ10/12/2025Ζωαγορά
ΠΕΜΠΤΗ11/12/2025Παιδική χαρά Κουτσομυλίων
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ12/12/2025Πλατεία Σεισμοπλήκτων
ΔΕΥΤΕΡΑ15/12/2025Τρίκκη
ΤΡΙΤΗ16/12/2025Πλατεία Λεπτοκαρυάς
ΤΕΤΑΡΤΗ17/12/2025 Πλατεία Σωτήρας
ΠΕΜΠΤΗ18/12/2025Πλατεία Λογγακίου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ19/12/2025Συνοικία Αγίας Τριάδας
ΔΕΥΤΕΡΑ22/12/2025Πλατεία   Πυργετού
ΤΡΙΤΗ23/12/2025Πλατεία   Πύργου
ΔΕΥΤΕΡΑ29/12/2025  Πλατεία Φλαμουλίου
ΤΡΙΤΗ30/12/2025Πλατεία Καρυών
ΔΕΥΤΕΡΑ5/1/2026Πλατεία Ριζαριού

* Σε περίπτωση κακοκαιρίας ή άλλων διαφοροποιήσεων, θα εκδίδεται νεότερη ανακοίνωση.

