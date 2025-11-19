Δήμος και ΤΥΡΑΣ σκουπίζουν μαζί την πόλη – κοινό κάλεσμα σε εθελοντές

Μια σημαντική δράση υλοποιούν από κοινού ο Δήμος Τρικκαίων και η ΤΥΡΑΣ, μετά από πρωτοβουλία της τρικαλινής εταιρείας. Από την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 και για 26 εργάσιμες ημέρες, οι υπηρεσίες του Δήμου (Δ/νση Ανταποδοτικών Υπηρεσιών), η εταιρεία και εθελοντές της, θα προβαίνουν σε καθαρισμό σημείο της πόλης και σε συνοικισμούς.

Με γενικό σύνθημα «Καθαρίζουμε – Προσφέρουμε – Ομορφαίνουμε», η δράση απευθύνεται και σε όλους τους πολίτες. Στόχος, ο μέγιστος δυνατός ευπρεπισμός της πόλης, η καθαρή γειτονιά, το όμορφο περιβάλλον.

Η κοινή αυτή δράση αποτελεί συνέχεια παλαιότερης συνεργασίας του Δήμου Τρικκαίων με την τρικαλινή εταιρεία ΤΥΡΑΣ, με καθαρισμό κόμβων σε κεντρικά σημεία εισόδων – εξόδων από τα Τρίκαλα.

Πλέον, η δράση διευρύνεται, θέτει μεγαλύτερους στόχους και αποκτά περισσότερους «συμμάχους»: όλους τους πολίτες που μπορούν να συνεισφέρουν στην ίδια τους της πόλης.

Οι περιοχές που θα καθαριστούν, είναι: Αγία Μονή, περιοχή Τζαμιού, περιοχή πλατείας Αμυγδαλιών, Σαράγια (όπισθεν Νοσοκομείου – 7ο Γυμνάσιο), Μπάρα (περιοχή οδού Χασίων και περιοχή 1ου ΕΠΑΛ), περιοχή οδού Μαβίλη, περιοχή οδού Πατουλιάς, πέριξ πλατείας Αρ. Αντωνίου, Βαρούσι, περιοχή πλατείας Βουβής, περιοχή οδού Καλαμπάκας, περιοχή Ζωαγοράς, Κουτσομύλια, Σεισμόπληκτα, οικισμός Τρίκκη, Λεπτοκαρυά, Περδικορράχη, Σωτήρα, Λογγάκι, συνοικία Αγίας Τριάδας, Πυργετός, Πύργος, Φλαμούλι, Φλαμουλάκι, Αμπελάκια, Καρυές, Ριζαριό.

Το ραντεβού για κάθε ημέρα θα δίνεται στις 08:00 το πρωί σε συγκεκριμένα σημεία, τα οποία είναι:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡOMHΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/11/2025 Αγία Μονή (Πλατεία) ΔΕΥΤΕΡΑ 24/11/2025 Τζαμί ΤΡΙΤΗ 25/11/2025 Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο ΤΕΤΑΡΤΗ 26/11/2025 Πλατεία οδού Σύρου ΠΕΜΠΤΗ 27/11/2025 Πλατεία Ραδινού (Μπάρα) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/11/2025 Πλατεία 1ου ΕΠΑΛ (Μπάρα) ΔΕΥΤΕΡΑ 1/12/2025 Πλατεία ΔΕΗ ΤΡΙΤΗ 2/12/2025 Πλατεία Ομονοίας ΤΕΤΑΡΤΗ 3/12/2025 Δ ΄ΚΑΠΗ (Οδός Πατουλιάς) ΠΕΜΠΤΗ 4/12/2025 Πλατεία Αρ. Αντωνίου ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/12/2025 Πλατεία Φιλίας των Λαών ΔΕΥΤΕΡΑ 8/12/2025 Πλατεία Αμπεργκ ΤΡΙΤΗ 9/12/2025 Πλατεία πρ. εργοστασίου Κλωτσοτήρα ΤΕΤΑΡΤΗ 10/12/2025 Ζωαγορά ΠΕΜΠΤΗ 11/12/2025 Παιδική χαρά Κουτσομυλίων ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/12/2025 Πλατεία Σεισμοπλήκτων ΔΕΥΤΕΡΑ 15/12/2025 Τρίκκη ΤΡΙΤΗ 16/12/2025 Πλατεία Λεπτοκαρυάς ΤΕΤΑΡΤΗ 17/12/2025 Πλατεία Σωτήρας ΠΕΜΠΤΗ 18/12/2025 Πλατεία Λογγακίου ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/12/2025 Συνοικία Αγίας Τριάδας ΔΕΥΤΕΡΑ 22/12/2025 Πλατεία Πυργετού ΤΡΙΤΗ 23/12/2025 Πλατεία Πύργου ΔΕΥΤΕΡΑ 29/12/2025 Πλατεία Φλαμουλίου ΤΡΙΤΗ 30/12/2025 Πλατεία Καρυών ΔΕΥΤΕΡΑ 5/1/2026 Πλατεία Ριζαριού

* Σε περίπτωση κακοκαιρίας ή άλλων διαφοροποιήσεων, θα εκδίδεται νεότερη ανακοίνωση.

Από το γραφείο Τύπου