Δήμας για αυτοκινητόδρομο Ε65: Τον Ιούλιο στην κυκλοφορία το βόρειο τμήμα από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά

Η Ελλάδα του 2030 θα διαθέτει κρίσιμες υποδομές που θα έχουν ολοκληρωθεί και θα βρίσκονται σε πλήρη ή ώριμη λειτουργία, δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, στο 2ο Συνέδριο «Ελλάδα 2030», με θέμα «Οικονομία & Ανάπτυξη. Μεταρρυθμίσεις, επενδύσεις, πρωτογενής παραγωγή. Η νέα Ατζέντα».

Ο κ. Δήμας μίλησε για τα εμβληματικά έργα που βρίσκονται αυτή την περίοδο στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης και σημείωσε ότι το επόμενο βήμα είναι να δοθεί ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στη διαχείριση των φυσικών πόρων και στη συνδεσιμότητα μεταξύ των κρίσιμων υποδομών της χώρας και του εξωτερικού.

Ειδικότερα, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δήλωσε ότι τον Ιούλιο προβλέπεται να δοθεί στην κυκλοφορία το βόρειο τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), μήκους 45 χιλιομέτρων, από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά. Το έργο χρηματοδοτείται με 450 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και θα συνδέσει απευθείας τη Στερεά Ελλάδα με τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο.

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