Δήμαρχος ξέχασε σακβουαγιαζ με 40.000 ευρώ στη γενική συνέλευση του ΦΟΔΣΑ Θεσσαλίας

Πριν από μια εβδομάδα, την Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε στα Τρίκαλα, στην αίθουσα Gisemi η οποία ανήκει στην θυγατρική του Δήμου Τρικκαίων e-Trikala A.E., μια κρίσιμη συνέλευση των θεσσαλών δημάρχων για το μέλλον του ΦΟΔΣΑ Θεσσαλίας. Ήταν επεισοδιακή, καθώς άλλαξε τον συσχετισμό δυνάμεων στο νέο φορέα διαχείρισης των απορριμμάτων, εκλέγοντας νέα διοίκηση η πλειοψηφία της οποίας ελέγχεται πλέον από την Ανατολική Θεσσαλία με νέο πρόεδρο τον δήμαρχο Λαρισαίων Θανάση Μαμάκο.

Ωστόσο ένα παραλειπόμενο της συνέλευσης έχει μεγάλο ενδιαφέρον και βλέπει για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας από το trikalaenimerosi.gr.

Όταν η συνέλευση ολοκληρώθηκε, η αίθουσα άδειασε και οι αυτοδιοικητικοί αναχώρησαν για τις πόλεις τους. Αργά το μεσημέρι, οι υπάλληλοι του Gisemi ετοιμαζόταν να σχολάσουν, όταν μια εργαζόμενη βρήκε ξεχασμένο σε ένα κάθισμα της αίθουσας – εκεί που κάθεται το κοινό -, ένα σακβουαγιάζ. Μη γνωρίζοντας ποιος το ξέχασε τηλεφώνησε σε έναν αρμόδιο του Δήμου Τρικάλων και τον ρώτησε τι να το κάνει. Άνοιξέ το για να δεις τι περιέχει μήπως και καταλάβεις τίνος είναι και ειδοποιήσέ τον να έρθει να το πάρει, της είπε εκείνος. Η υπάλληλος άνοιξε το φερμουάρ του σακιδίου και… χλόμιασε. Ήταν γεμάτο με πολύχρωμες δεσμίδες ευρώ, σε χαρτονομίσματα των 500, 200, 100 και 50 ευρώ! Τηλεφώνησε ταραγμένη στον προϊστάμενό της, αφήνοντας και εκείνον άφωνο. Μετρήστε τα, της είπε μόλις συνήλθε. «Είναι 40.000 ευρώ» του απάντησε… Ένα σούσουρο άρχισε να απλώνεται στα γραφεία. Ωστόσο πριν αποφασίσουν τι πρέπει να κάνουν, χτύπησε το τηλέφωνο στο Gisemi. Ένας δήμαρχος, ο οποίος είχε νωρίτερα πάρει μέρος στη συνέλευση, ενημέρωνε με αγωνιώδη φωνή ότι ξέχασε το σακίδιό του στην αίθουσα και ότι επιστρέφει να το πάρει. Έφτασε, το παρέλαβε ανακουφισμένος, και αναχώρησε χωρίς να χρονοτριβήσει …

Κώστας Τόλης, trikalaenimerosi.gr