Γ. Ζιώγας: Χίλιοι αισθητήρες τοποθετούνται στις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης

Χίλιοι αισθητήρες τοποθετούνται στις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης συνολικά στους δρόμους της πόλης με στόχο την αποτύπωση των ελευθέρων θέσεων στην αντίστοιχη εφαρμογή, όπως δήλωσε σήμερα στη Λέσχη 97,6 ο πρόεδρος της Αστικής Ανάπτυξης Γιώργος Ζιώγας:

«Αυτή τη στιγμή υλοποιείται το μεγάλο πρόγραμμα Smart City, στο οποίο είχαμε συμμετάσχει και εμείς ως Αστική Ανάπτυξη πριν τρία χρόνια, και είχαμε τη δυνατότητα να εντάξουμε τη χρήση αισθητήρων στις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης.

Ο λόγος που το κάνουμε αυτό είναι γιατί θα μπορεί ο δημότης από το κινητό του να βλέπει σε ποιους δρόμους υπάρχουν ελεύθερες θέσεις, ώστε να υπάρξει λιγότερη κίνηση και λιγότερα καυσαέρια. Αυτός είναι ο σχεδιασμός και είναι προς την κατεύθυνση να μειωθεί ο χρόνος αναζήτησης των οδηγών για μια θέση στάθμευσης.

Συνολικά θα μπούνε χίλιοι αισθητήρες σε όλους τους δρόμους με ελεγχόμενη στάθμευση, και θα χρειαστεί περίπου είκοσι μέρες για να γίνει αυτό. Σήμερα θα μπούνε στη Στρατηγού Σαράφη, ούτε ο δρόμος θα χρειαστεί να σκαφτεί γιατί είναι μια πολύ ήπια παρέμβαση, ούτε αργεί η διαδικασία.»