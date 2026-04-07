Γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο όταν βρέθηκε στο κενό απο τον βράχο της Μονής του Αγίου Στεφάνου

Μια γυναίκα έχασε σήμερα τη ζωή της με τραγικό τρόπο στα Μετέωρα. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμπάκας κλήθηκε στην περιοχή των Μετεώρων, μετά από ειδοποίηση για θανατηφόρο περιστατικό.

Ισχυρές δυνάμεις πήγαν στο σημείο προκειμένου να διαχειριστούν την κατάσταση, ενώ παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 66χρονη γυναίκα, κάτοικο χωριού του Δήμου Μετεώρων, η οποία είχε μεταβεί στην περιοχή με ταξί. Η ίδια φέρεται να βρισκόταν σε χώρο υγιεινής της Ιεράς Μονής, όταν – για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο – κατέληξε στο κενό.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση ανάσυρσης της σορού από άνδρες της Πυροσβεστικής, ενώ για τον εντοπισμό της αξιοποιείται και drone της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Μετεώρων.

Γ.Δ. trikalaenimerosi.gr