Γουργουλιάνης: “Ο χανταϊός δεν αποτελεί απειλή” – Δεν συνάδουν λόγοι ανησυχίας για πανδημία

Ευρεία συζήτηση έχουν προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες τα περιστατικά χανταϊού που καταγράφηκαν σε κρουαζιερόπλοιο, με τις υγειονομικές αρχές σε πολλές χώρες να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υπόθεσης. Ωστόσο, οι επιστήμονες εμφανίζονται καθησυχαστικοί, επισημαίνοντας ότι ο συγκεκριμένος ιός δεν παρουσιάζει χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ευρεία διασπορά ή σε μια νέα πανδημία.

Στην Ελλάδα, τόσο ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) όσο και κορυφαίοι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι ο χανταϊός είναι μια γνωστή λοίμωξη, με πολύ περιορισμένη μεταδοτικότητα μεταξύ ανθρώπων και με ελάχιστα περιστατικά στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες.

Μιλώντας στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ ο διακεκριμένος πνευμονολόγος και καθηγητής Ιατρικής Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης επιχειρεί να βάλει τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση, εξηγώντας τι είναι ο χανταϊός, πώς μεταδίδεται και γιατί –όπως τονίζει– «δεν υπάρχει λόγος πανικού».

Ο κ. Γουργουλιάνης ανέφερε ότι η εικόνα που παρουσιάζει ο χανταϊός δεν μπορεί να συγκριθεί με την πανδημία της Covid-19.

«Ο χανταϊός είναι ένας ιός που γνωρίζουμε εδώ και πολλά χρόνια. Δεν πρόκειται για έναν νέο ιό και ασφαλώς δεν έχει τα χαρακτηριστικά μεταδοτικότητας που είδαμε στον κορωνοϊό ή ακόμη και στη γρίπη. Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι εξαιρετικά σπάνια», αναφέρει.

Όπως εξηγεί, οι περισσότερες λοιμώξεις σχετίζονται με επαφή ανθρώπων με τρωκτικά ή με μολυσμένα υλικά. «Ο άνθρωπος μολύνεται κυρίως όταν έρθει σε επαφή με περιττώματα, ούρα ή εκκρίσεις μολυσμένων ποντικών και τρωκτικών. Αυτός είναι ο βασικός μηχανισμός μετάδοσης. Δεν πρόκειται για έναν ιό που μεταδίδεται εύκολα στην κοινότητα», εξήγησε ως προς αυτό.

Ο γνωστός πνευμονολόγος υπογράμμισε ακόμη πως τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί διαχρονικά είναι πολύ λίγα στην Ελλάδα.

Παράλληλα, αναφέρει ότι οι υγειονομικές αρχές διαθέτουν πλέον πολύ μεγαλύτερη εμπειρία στη διαχείριση λοιμωδών νοσημάτων.

«Μετά την εμπειρία της πανδημίας, τα συστήματα δημόσιας υγείας έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Υπάρχουν μηχανισμοί επιτήρησης, πρωτόκολλα και άμεση επικοινωνία με διεθνείς οργανισμούς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το ECDC», δήλωσε.

Ο κ. Γουργουλιάνης εξηγεί ότι τα συμπτώματα του χανταϊού μπορεί αρχικά να μοιάζουν με εκείνα μιας ίωσης, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εξελιχθούν σοβαρότερα.

«Ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει πυρετό, μυαλγίες, κόπωση, πονοκέφαλο ή αναπνευστικά συμπτώματα. Σε κάποιες μορφές της νόσου μπορεί να υπάρξει επιβάρυνση των πνευμόνων ή των νεφρών, γι’ αυτό και απαιτείται ιατρική αξιολόγηση όταν υπάρχουν ύποπτα συμπτώματα και σχετικό ιστορικό έκθεσης», αναφέρει.

Τονίζει, ωστόσο, ότι οι σοβαρές επιπλοκές δεν αφορούν τη μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων. «Δεν πρέπει να δημιουργείται πανικός. Οι περισσότεροι πολίτες δεν πρόκειται ποτέ να έρθουν σε επαφή με τον ιό. Χρειάζεται ενημέρωση και όχι φόβος», υπογραμμίζει.

Βάσω Κυριαζή (Ταχυδρόμος)