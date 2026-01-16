Για πρώτη φορά απογευματινό φαρμακείο στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων

Το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας απογευματινού φαρμακείου, για πρώτη φορά στην ιστορία του, με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των εξωτερικών ασθενών.

Από την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, το Φαρμακείο του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων θα λειτουργεί και σε απογευματινό ωράριο, προκειμένου να εξυπηρετεί ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ για τη χορήγηση φαρμάκων ειδικών παθήσεων/υψηλού κόστους (ΦΕΠ) καθώς και αντιρετροϊκών φαρμάκων.

Η πρωτοβουλία αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο της ένταξης του Φαρμακευτικού Τμήματος στην ολοήμερη λειτουργία του Νοσοκομείου, κατόπιν απόφασης της Διοίκησης, σε στενή συνεργασία με το Φαρμακευτικό Τμήμα, με βασικό στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.

Το απογευματινό φαρμακείο θα εξυπηρετεί όλους τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ του Νομού Τρικάλων καθώς και όμορων περιοχών. Η εξυπηρέτηση θα πραγματοποιείται κατόπιν προσυνεννόησης (ραντεβού) με το Φαρμακείο, ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια των φαρμάκων και η ομαλή εκτέλεση των συνταγών.

Ωράριο λειτουργίας και προγραμματισμός ραντεβού

Το απογευματινό φαρμακείο θα λειτουργεί μία φορά τον μήνα, με ωράριο 16:00 μ.μ. έως 20:00 μ.μ..

Οι ημερομηνίες λειτουργίας θα αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων: www.trikalahospital.gr

Για τον προγραμματισμό ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά, τις πρωινές ώρες από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., στα τηλέφωνα: 2431 350 182 και 2431 350 184.