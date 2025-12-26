Για ένα χρόνο ανανεώθηκαν οι θητείες χωρικών και θεματικών αντιπεριφερειαρχών

Για άλλο ένα χρόνο θα παραμείνουν στις θέσεις τους οι χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες στη Θεσσαλία μετά από απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας.

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει ότι:

Παρατείνουμε μέχρι 31.12.2026 τη θητεία των κάτωθι Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Θεσσαλίας:

1.Αντιπεριφερειάρχη Λάρισας Γαλλιού Μαρίας του Ιωάννη, Περιφερειακής Συμβούλου Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας,

2.Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας Παπαδημητρίου Άννας Μαρίας του Ευαγγέλου, Περιφερειακής Συμβούλου Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας,

3.Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων Ντιντή Χριστoύλας (Χρύσας) του Κωνσταντίνου, Περιφερειακής Συμβούλου Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων,

4.Αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας Τέλιου Κωνσταντίνου του Παναγιώτη, Περιφερειακού Συμβoύλου Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

Θεματικοί

Μετά την ανανέωση της θητείας των χωρικών Αντιπεριφερειαρχών ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας προχώρησε στην ανανέωση της θητείας και των θεματικών Αντιπεριφερειαρχών για άλλο ένα έτος.

Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:

Παρατείνουμε μέχρι 31.12.2026 τη θητεία των εξής Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών:

1.Αποστόλου Ευάγγελου του Θωμά, Περιφερειακού Συμβούλου Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας

2.Κομήτσα Ανδριάνας του Ρίζoυ, Περιφερειακής Συμβούλου Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας

3.Σουλούκου Σωτηρίου του Αθανασίου, Περιφερειακού Συμβούλου Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας

4.Τσέτσιλα Δημητρίου του Αναστασίου, Περιφερειακού Συμβούλου Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας

5.Αναστασίου Ιωάννη του Ιωάννη, Περιφερειακού Συμβούλου Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας

6.Λαμπρινίδη Φώτιου του Νικολάου, Περιφερειακού Συμβούλου Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας

7.Καναβού Αποστόλου του Λάμπρoυ, Περιφερειακού Συμβούλου Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας

8.Σίμου Βασιλείου του Παναγιώτη, Περιφερειακού Συμβούλου Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας

Αναθέτουμε στους κάτωθι Θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Θεσσαλίας την άσκηση τομέων αρμοδιοτήτων ως ακολούθως:

Στον Αντιπεριφερειάρχη Αποστόλου Ευάγγελο του Θωμά, τον τομέα Υγείας. Στην Αντιπεριφερειάρχη Κομήτσα Ανδριάνα του Ρίζου, τους τομείς Εθελοντισμού και Πρόνοιας. Στον Αντιπεριφερειάρχη Σουλούκο Σωτήριο του Αθανασίου, τους τομείς Αθλητισμού, Πολιτισμού. Στον Αντιπεριφερειάρχη Τσέτσιλα Δημήτριο του Αναστασίου, τους τομείς Πρωτογενούς Τομέα και Αγροτικής Οικονομίας. Στον Αντιπεριφερειάρχη Αναστασίου Ιωάννη του Ιωάννη, τους τομείς Εξυπηρέτησης Πολιτών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Επενδύσεων. Στον Αντιπεριφερειάρχη Λαμπρινίδη Φώτιο του Νικολάου, τον τομέα Περιβάλλοντος. Στον Αντιπεριφερειάρχη Καναβό Απόστολο του Λάμπρου, τον τoμέα Τεχνικών Έργων ΕΣΠΑ. Στον Αντιπεριφερειάρχη Σίμο Βασίλειο του Παναγιώτη, τους τομείς Παιδείας και Ισότητας.