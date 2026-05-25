Γεωπάρκο Μετεώρων-Πύλης: Οι 21 γεώτοποι που μπήκαν στο δίκτυο της UNESCO

Στην καρδιά της Θεσσαλίας, το Γεωπάρκο Μετεώρων-Πύλης αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά τοπία της Ελλάδας. Δεν πρόκειται απλώς για όμορφα βουνά και φαράγγια, αλλά για μια περιοχή όπου η γεωλογία «μιλάει» καθαρά, αποκαλύπτοντας την ιστορία της Γης μέσα από 21 ξεχωριστούς γεωτόπους.

Ο δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων τονίζει πως «το Γεωπάρκο Μετεώρων-Πύλης είναι ένα παγκόσμιο γεωλογικό μνημείο και μια ανεκτίμητη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές». Το Γεωπάρκο Μετεώρων-Πύλης έχει ενταχθεί στο δίκτυο παγκόσμιων γεωπάρκων της UNESCO, γεγονός που αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την περιοχή. Η περιοχή του Γεωπάρκου Μετεώρων-Πύλης διαθέτει εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον, τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, γεωποικιλότητα και γεωλογικά μνημεία καθώς και προστατευόμενες περιοχές με πλούσια βιοποικιλότητα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα Μετέωρα, οι εντυπωσιακοί βραχώδεις πύργοι που σχηματίστηκαν από ιζήματα αρχαίων θαλασσών και στη συνέχεια διαμορφώθηκαν από τη διάβρωση του νερού, του ανέμου και του χρόνου. Πάνω τους χτίστηκαν τα ιστορικά μοναστήρια, δημιουργώντας ένα τοπίο όπου η φύση και ο άνθρωπος συνυπάρχουν μοναδικά.

Γύρω από τα Μετέωρα, γεωμορφές όπως το Αδράχτι, οι βραχώδεις σχηματισμοί του Γάβρου και οι αποσαθρωμένες επιφάνειες με ταφόνι στην Καλαμπάκα δείχνουν πώς η διάβρωση «σμιλεύει» σταδιακά τα πετρώματα, αφήνοντας πίσω εντυπωσιακές μορφές.

Σε κοντινή απόσταση, το Σπήλαιο Θεόπετρας υπενθυμίζει ότι η περιοχή δεν έχει μόνο γεωλογική αλλά και ανθρώπινη ιστορία, καθώς αποτέλεσε κατοικία για ανθρώπους ήδη πριν από 130.000 χρόνια. Παράλληλα, τα ιζήματα στο Μαλακάσι αποκαλύπτουν την ύπαρξη ενός αρχαίου ωκεανού που κάποτε κάλυπτε την περιοχή.

Η γεωλογική ιστορία συνεχίζεται με εντυπωσιακά τεκτονικά φαινόμενα, όπως η επώθηση του Κόζιακα, όπου τεράστιες μάζες πετρωμάτων μετακινήθηκαν και τοποθετήθηκαν η μία πάνω στην άλλη λόγω των κινήσεων του φλοιού της Γης. Λίγο πιο πέρα, φυσικές πέτρινες μορφές όπως το Τρύπιο Λιθάρι δείχνουν τη δύναμη της διάβρωσης σε μεγάλα υψόμετρα.

Το νερό έχει επίσης καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του τοπίου. Οι καταρράκτες της Τζούρτζιας και το Σπήλαιο Μπέη αποκαλύπτουν τη συνεχή δράση των ρεμάτων και των υπόγειων διαδρομών του νερού μέσα στα πετρώματα. Αντίστοιχα, στην περιοχή του Ασπροποτάμου, οι πηγές και η αλπική λίμνη Βερλίγκα συνθέτουν ένα τοπίο που θυμίζει παγετωνικές περιοχές.

Στα ορεινά περάσματα της Πίνδου, όπως η Κατάρα, αλλά και στις εμφανίσεις οφιόλιθων, καταγράφεται η ιστορία ενός αρχαίου ωκεανού που «ανυψώθηκε» και έγινε βουνό. Οι καταβόθρες και οι πτυχώσεις της περιοχής αποκαλύπτουν τις τεράστιες πιέσεις που διαμόρφωσαν το υπέδαφος.

Τα μεγάλα ποτάμια συστήματα, όπως η κοιλάδα του Πορταϊκού και του Μαλακασιώτη, έχουν χαράξει βαθιές τομές στο τοπίο, αποκαλύπτοντας τα διαφορετικά στρώματα πετρωμάτων. Τέλος, τα φαράγγια της Αθαμανίας και της Γκρόπας, καθώς και το πέτρινο γεφύρι της Παλαιοκαρυάς, συνδυάζουν τη φυσική δύναμη του νερού με την ανθρώπινη παρουσία μέσα στο τοπίο.

Συνολικά, οι 21 γεώτοποι του Γεωπάρκου Μετεώρων-Πύλης συνθέτουν ένα ανοιχτό γεωλογικό αρχείο. Μέσα από αυτούς, ο επισκέπτης δεν βλέπει απλώς τοπία, αλλά διαβάζει την ιστορία της Γης: από αρχαίους ωκεανούς και τεκτονικές συγκρούσεις μέχρι τη συνεχή διαμόρφωση του φυσικού περιβάλλοντος που συνεχίζεται έως σήμερα.

«Οι 21 γεώτοποι της περιοχής αποτυπώνουν τη μοναδική γεωλογική ιστορία του τόπου μας και αναδεικνύουν τη σπουδαιότητα των Μετεώρων και της ευρύτερης περιοχής σε διεθνές επίπεδο.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αναγνώριση από την UNESCO και η ένταξη του Γεωπάρκου στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διεθνή αξία και τη μοναδικότητα αυτού του φυσικού πλούτου. Η διάκριση αυτή δημιουργεί νέες προοπτικές για την περιοχή, τόσο στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος όσο και στην ανάπτυξη του ποιοτικού τουρισμού και της τοπικής οικονομίας», αναφέρει ο δήμαρχος Μετεώρων κ. Αβραμόπουλος, για να καταλήξει τονίζοντας:

«Βρισκόμαστε σε στενή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τον Δήμο Πύλης, ώστε να αναδείξουμε ακόμη πιο έντονα αυτούς τους μοναδικούς φυσικούς θησαυρούς. Στόχος μας είναι η προστασία, η προβολή και η αξιοποίηση του γεωπάρκου, με τρόπο που θα ενισχύει τη διεθνή εικόνα της περιοχής μας και θα διαφυλάσσει αυτό το σπάνιο φυσικό κεφάλαιο για τις επόμενες γενιές»

ΑΠΕ-ΜΠΕ