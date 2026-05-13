Γευσιγνωσία με κρασιά και μπύρες στην αίθουσα του κτιρίου Παπαστεριάδη

Σε ένα ξεχωριστό γευστικό και οινικό γεγονός εξελίχθηκε η εκδήλωση γευσιγνωσίας που διοργάνωσε το Οινοποιείο Πουλτσίδη στο ιστορικό κτήριο Παπαστεριάδη στα Τρίκαλα, συγκεντρώνοντας επαγγελματίες της εστίασης, ανθρώπους της αγοράς αλλά και φίλους του ποιοτικού κρασιού και της γαστρονομίας.

Η βραδιά κινήθηκε στους ρυθμούς της σύγχρονης οινικής κουλτούρας, με τους παρευρισκόμενους να δοκιμάζουν επιλεγμένες ετικέτες κρασιών του οινοποιείου, γνωρίζοντας από κοντά τις νέες προτάσεις και τις premium επιλογές που παρουσιάστηκαν στο κοινό. Παράλληλα, η εκδήλωση αποτέλεσε αφορμή για συζητήσεις γύρω από τις νέες τάσεις στην αγορά του κρασιού, τη δυναμική της θεσσαλικής αμπελουργίας αλλά και τη σύνδεση του οίνου με τη σύγχρονη γαστρονομία.

Στο πλαίσιο της γευσιγνωσίας παρουσιάστηκαν επίσης craft μπύρες μικρών παραγωγών, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να συγκεντρώνουν θεσσαλικές μικροζυθοποιίες και ετικέτες χειροποίητης μπύρας, όπως η Τρικάλων Ζύθος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες συμμετείχαν και επιλογές από μικρές ελληνικές craft ζυθοποιίες που δραστηριοποιούνται δυναμικά τα τελευταία χρόνια στον χώρο της ποιοτικής μπύρας.

Το γευστικό ταξίδι συμπλήρωσαν delicatessen προϊόντα και προσεγμένα συνοδευτικά, τα οποία επιλέχθηκαν ώστε να αναδεικνύουν τόσο τα αρώματα των κρασιών όσο και τις ιδιαίτερες γευστικές αποχρώσεις των μπυρών.

Η εκδήλωση δεν περιορίστηκε μόνο στη δοκιμή προϊόντων, αλλά λειτούργησε και ως χώρος ανταλλαγής απόψεων για την εξέλιξη της ελληνικής οινικής σκηνής και την αυξανόμενη στροφή του κοινού προς αυθεντικά τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας.

Μέσα σε ένα ιδιαίτερα ζεστό και καλαίσθητο περιβάλλον, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν μια διαφορετική φιλοσοφία γύρω από το κρασί και τη γαστρονομία, που συνδυάζει την τοπική παραγωγή, τη σύγχρονη αισθητική και την εμπειρία της γεύσης.

Η μεγάλη συμμετοχή και το έντονο ενδιαφέρον του κοινού επιβεβαίωσαν τη δυναμική που αποκτούν τα τελευταία χρόνια οι εκδηλώσεις γευσιγνωσίας στη Θεσσαλία, με το κρασί και την craft μπύρα να αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερο κοινό.

Γ.Δ. trikalaenimerosi.gr (foto trikalain.gr)