ΓΕΠΑΔ Θεσσαλίας: Οδηγίες για την αποφυγή διαρρήξεων και κλοπών τις μέρες των διακοπών

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι διαρρήξεις και οι κλοπές είναι συχνό φαινόμενο… Επιτήδειοι εκμεταλλεύονται την πολυήμερη απουσία σας και ενώ εσείς απολαμβάνετε χαρούμενοι τις διακοπές σας, εκείνοι εισβάλλουν ανενόχλητοι στα σπίτια σας.

Αν δεν θέλετε λοιπόν να γίνει το σπίτι σας έρμαιο των κλεφτών, θα χρειαστεί να ακολουθήσετε πιστά κάποιες βασικές συμβουλές της ΕΛΑΣ για την προστασία του σπιτικού σας.

Ειδικότερα από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά την θερινή περίοδο αυξάνεται η μετακίνηση των πολιτών προς παραθαλάσσιες και ορεινές περιοχές, καθώς και σε τουριστικούς προορισμούς, υπενθυμίζονται οι ακόλουθες χρήσιμες συμβουλές, ανά κατηγορία, με σκοπό την πρόληψη και αποτροπή περιστατικών κλοπών:

Γεωγραφικήαναφορά

ΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

§ Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού σας είναι καλά ασφαλισμένα.

§ Μην αφήνετε σημειώματα για το πότε πρόκειται να επιστρέψετε ή για το πόσο καιρό θα απουσιάζετε.

§ Τοποθετήστε, αν είναι δυνατόν, χρονοδιακόπτη αυτόματου φωτισμού.

§ Μην αφήνετε μεγάλα χρηματικά ποσά ή αντικείμενα αξίας στο σπίτι σας και μην γνωστοποιείτε στον κοινωνικό και επαγγελματικό σας περίγυρο τα περιουσιακά στοιχεία που έχετε στην οικία σας.

Σε περίπτωση που ενημερωθείτε από γείτονες, φιλικά ή συγγενικά σας πρόσωπα ότι παρατηρούν κάτι ύποπτο στην οικία σας µη διστάσετε να ειδοποιήσετε το “100” ή το Αστυνοµικό Τµήµα της περιοχής σας.

ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΑΣ / ΕΚΔΡΟΜΗ / ΤΑΞΙΔΙ

· Μην αφήνετε ποτέ εκτεθειμένα τσάντα, πορτοφόλι, χρήματα, πιστωτικές κάρτες κ.λπ., όπου κι αν βρίσκεστε.

· Σε περίπτωση μετακινήσεών σας με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μην έχετε μαζί σας μεγάλα χρηματικά ποσά.

· Μην αφήνετε ποτέ ασυνόδευτες τις αποσκευές σας, παρά μόνον όταν μπορείτε να τις ασφαλίσετε σε κάποιο χώρο υποδοχής.

· Να πραγματοποιείτε τις συναλλαγές σας στα Μηχανήματα Ανάληψης Χρημάτων (ΑΤΜ), με μεγάλη προσοχή και διακριτικότητα.

· Μην αφήνετε ποτέ τα κλειδιά της μηχανής ή του αυτοκινήτου σας επάνω σ’ αυτά, ακόμη και εάν πρόκειται να λείψετε για ελάχιστο χρόνο.

Επιπλέον, αποφεύγετε να κοινοποιείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram κ.λπ.) την απουσία από την οικία σας.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥΣ / ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ

§ Να κλειδώνετε πάντα τις πόρτες, να κλείνετε τα παράθυρα και να ενεργοποιείτε το σύστημα συναγερμού, εφόσον διαθέτετε, όταν σταθμεύετε το αυτοκίνητο.

§ Να αποφεύγετε να σταθμεύετε το όχημά σας σε ερημικά μέρη.

§ Μην αφήνετε κανενός είδους αντικείμενα, χρήματα, πορτοφόλι, τσάντες, κινητά τηλέφωνα, γυαλιά ηλίου και τιμαλφή μέσα στο αυτοκίνητο.

§ Μην αφήνετε ποτέ το όχημα µε αναµµένη τη μηχανή και το κλειδί στην υποδοχή του, ακόμα και αν βγαίνετε για μερικά δευτερόλεπτα από αυτό. Πάντοτε να παίρνετε το κλειδί μαζί σας.

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ

· Μην αφήνετε ποτέ ανεπιτήρητα τα προσωπικά σας αντικείμενα (πορτοφόλι, γυαλιά ηλίου, κινητό τηλέφωνο, κλειδιά).

ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗ

· Να ασφαλίζετε κατά την έξοδό σας, το δωμάτιο του ξενοδοχείου ή το ενοικιαζόμενο δωμάτιο – διαμέρισμα όπου διαμένετε, ακόμη και εάν λείψετε για ελάχιστο χρόνο.

ΣΤΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ

· Στη διασκέδασή σας σε Κέντρα – Bar – Καφετερίες – Εστιατόρια – υπαίθριους χώρους εκδηλώσεων, μην αφήνετε ποτέ το πορτοφόλι, τα γυαλιά ηλίου, το κινητό, τα κλειδιά σας, τη τσάντα σας έκθετα επάνω σε τραπέζι ή σε διπλανά καθίσματα.

Εκτός από τις προαναφερόμενες συμβουλές, στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.hellenicpolice.gr) και συγκεκριμένα στην ενότητα «Οδηγός του πολίτη/χρήσιμες συμβουλές» υπάρχουν περισσότερες συμβουλές, οι οποίες, παρατίθενται αναλυτικά, ανά περίπτωση.

Ταξιδιωτικοίοδηγοί και οδοιπορικά

Σημειώνεται ότι, κατά τις μετακινήσεις προς και από τις παραλίες καθώς και τους ορεινούς και παραθαλάσσιους τουριστικούς προορισμούς, οι οδηγοί θα πρέπει να οδηγούν με σύνεση και προσοχή, τηρώντας τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.).

Η υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά, η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας και ο σεβασμός προς τους λοιπούς χρήστες του οδικού δικτύου συμβάλλουν καθοριστικά στην πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων μας!