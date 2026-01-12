Γέμισαν τα κρεβάτια του νοσοκομείου Τρικάλων λόγω έξαρσης της γρίπης

Για την έξαρση των εποχικών ιώσεων και ειδικά της γρίπης τύπου Α΄, μίλησε το πρωί του Σαββάτου στην εκπομπή «ΡΑΔΙΟ ΖΥΓΟΣτάθμιση στην ενημέρωση», που παρουσιάζουν ο Δημήτρης Παδιός και η Βιβή Μαργαρίτη στον FM 100 Ράδιο Ζυγός, ο Διευθυντής της Β’ Παθολογικής Kλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων Στέφανος Μυλωνάς.

«Πράγματι είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος αυτή που διανύουμε για μεγάλο αριθμό συμπολιτών μας, αφού οι εποχικές ιώσεις βρίσκονται σε έξαρση και ειδικά η γρίπη τύπου Α’. Πολύς κόσμος είναι άρρωστος με συμπτώματα γρίπης, όπως είναι πυρετός, βήχας, καταρροή, πόνο στα κόκκαλα και κακουχία, πονόλαιμος κλπ., που μπορεί να οδηγήσουν μέχρι και σε πνευμονία. Το νοσοκομείο δέχεται μεγάλη πίεση, είναι γεμάτες οι δύο παθολογικές κλινικές, όπως και η πνευμονολογική και ψάχνουμε και άλλες κλίνες, για να μπορούμε να περιθάλψουμε τους ασθενείς. Οι ιώσεις αυτές είναι αρκετά μεταδοτικές, για αυτό και θα πρέπει να αποφεύγουμε τον συγχρωτισμό με πολλά άτομα σε κλειστούς χώρους, να φοράμε μάσκα και να τηρούμε αυστηρά τους κανόνες προσωπικής υγιεινής και να αερίζουμε καλά τους χώρους, ώστε να ανανεώνεται η ατμόσφαιρα για να μην επιβιώνει ο ιός», τόνισε ο κ. Μυλωνάς ενώ συνέχισε λέγοντας πως «εμείς οι γιατροί συνιστούμε να έχουν κάνει οι πολίτες το αντιγριπικό εμβόλιο και το κατάλληλο διάστημα είναι τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου, γιατί χρειάζονται περίπου 20 μέρες για να αποκτήσει ο οργανισμός αντισώματα απέναντι στον ιό της γρίπης. Το εμβόλιο μπορεί να λειτουργήσει ως ασπίδα για τον οργανισμό και να σταθεί εμπόδιο στην εξάπλωση των ιώσεων».