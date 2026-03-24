Βόρειο τμήμα Ε65: Μόνο η διαγράμμιση έμεινε στο τμήμα Καλαμπάκα – Οξύνεια (βίντεο)

Με γρήγορους ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες στο βόρειο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), με τις εικόνες από το κομμάτι Καλαμπάκα – Οξύνεια να αποτυπώνουν μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση.

Στο βίντεο καταγράφεται η πρόοδος σε ένα από τα πιο απαιτητικά τμήματα του έργου, όπου οι τεχνικές δυσκολίες ήταν πολλές, αλλά το αποτέλεσμα αρχίζει πλέον να δικαιώνει την προσπάθεια, καθώς απομένει πλέον μόνο η διαγράμμιση.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η συνολική πρόοδος στο βόρειο τμήμα, από τα Τρίκαλα έως την Εγνατία Οδό, έχει φτάσει πλέον το 93%, με την ολοκλήρωση να τοποθετείται χρονικά τον Ιούνιο του 2026.

Δείτε το εντυπωσιακό εναέριο βίντεο το οποίο ανέβηκε στο You Tube και στο κανάλι Tasos Gakis:

