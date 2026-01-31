Βροχή με ένταση και διάρκεια σήμερα Κυριακή στο νομό Τρικάλων

Κυριακάτικη κακοκαιρία στον κάμπο και τα βουνά για τον νομό Τρικάλων σήμερα Κυριακή, με την βροχή να πέφτει ήδηα από τα χαράματα. Για το θέμα του καιρού συνεδρίασε αργά το απόγευμα του Σαββάτου το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π.), το οποίο εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

Πραγματοποιήθηκε τo Σάββατο 31/01/2026 και ώρα 18:00 μ.μ. στο γραφείο της

Αντιπεριφερειάρχη Τρικάλων Περιφερειακό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής

Προστασίας (ΠΕ.Σ.Ο.Π.Π.) μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω των έκτακτων επικίνδυνων καιρικών

φαινομένων-ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα που εκδόθηκε από την ΕΜΥ και την

απόφαση RED CODE του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας για Κυριακή 01/02/2026 και αφορά την

Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Της συνεδρίασης προήδρευσε η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Τρικάλων Χρύσα Ντιντή, η οποία

ενημέρωσε για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων προκειμένου να υπάρχει η

αντίστοιχη επιχειρησιακή εγρήγορση και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.

Όσον αφορά τα καιρικά φαινόμενα, η πρόβλεψη καταδεικνύει έντονη βροχόπτωση στις

πεδινές περιοχές, κυρίως των Δήμων Τρικκαίων και Πύλης, όπως επίσης και έντονη

χιονόπτωση στα ορεινά των Δήμων Μετεώρων και Πύλης.

Η Αντιπεριφερειάρχης σημείωσε, ωστόσο, ότι η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων είναι σε

πλήρη ετοιμότητα Πολιτικής Προστασίας και όλου του μηχανισμού για το συντονισμό του

έργου Πολιτικής Προστασίας, ώστε οι φορείς που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την

αντιμετώπιση κινδύνων από τα καιρικά φαινόμενα να παρέμβουν άμεσα οπουδήποτε

χρειαστεί.

Από όλους τους συμμετέχοντες φορείς δηλώθηκε ότι είναι σε ετοιμότητα και τόνισαν την

άριστη μεταξύ τους συνεργασία προς όφελος των πολιτών.

