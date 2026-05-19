Βραβεύτηκαν σχολεία της Θεσσαλίας για τη δράση «Τα παιδιά μιλούν για τα δικαιώματά τους»

Με κεντρικό μήνυμα τη φωνή και τη δημιουργική έκφραση των παιδιών, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης στη Λάρισα η εκδήλωση βράβευσης της δράσης «Τα παιδιά μιλούν για τα δικαιώματά τους», μετατρέποντας το κτήριο της Περιφέρεια Θεσσαλίας σε έναν χώρο γεμάτο χρώματα, μηνύματα ισότητας και αισιοδοξίας.

Η πρωτοβουλία συνδιοργανώθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τη UNICEF και το Κέντρο για τα Δικαιώματα του Παιδιού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με τη συμμετοχή σχολείων όλων των βαθμίδων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Μαθητές και μαθήτριες παρουσίασαν ζωγραφιές, βίντεο και καλλιτεχνικές δημιουργίες αφιερωμένες στα ανθρώπινα δικαιώματα, την αποδοχή της διαφορετικότητας, την αξιοπρέπεια και την καταπολέμηση των διακρίσεων, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα για μια κοινωνία με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμούς και ακολούθησαν παρεμβάσεις του διπλωματικού εκπροσώπου της UNICEF στην Ελλάδα Ghassan Khalil και του επίκουρου καθηγητή Ισαάκ Μ. Παπαδόπουλος, οι οποίοι ανέδειξαν τη σημασία της εκπαίδευσης γύρω από τα δικαιώματα των παιδιών και τον ρόλο του σχολείου στη διαμόρφωση ενεργών πολιτών.

Ξεχωριστό τόνο στην εκδήλωση έδωσε η παρουσία δεκάδων παιδιών, εκπαιδευτικών και γονέων που περιηγήθηκαν στην έκθεση των μαθητικών έργων, σε μια ατμόσφαιρα έντονα συγκινητική αλλά και δημιουργική.

Η διευθύντρια της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας Βασιλική Ζιάκα υπογράμμισε πως στόχος της δράσης ήταν τα παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα τα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα από βιωματικές και συνεργατικές διαδικασίες, αναπτύσσοντας παράλληλα κριτική σκέψη απέναντι στην αδικία και τις κοινωνικές διακρίσεις.

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Ισότητας Βασίλης Σίμος στάθηκε στη σημασία της καλλιέργειας αξιών όπως η αγάπη, η φιλία και η αλληλεγγύη μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, σημειώνοντας ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας επιδιώκει να στηρίζει δράσεις με έντονο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα.

Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσε και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος απευθυνόμενος στα παιδιά εξέφρασε τη χαρά και τη συγκίνησή του για τη συμμετοχή τους, χαρακτηρίζοντας τη δράση ως μια πρωτοβουλία που γεμίζει αισιοδοξία και αποδεικνύει τη σημασία της δημιουργικής έκφρασης των νέων ανθρώπων.

Η δράση υλοποιείται σε όλη τη Θεσσαλία, καθώς έχουν ήδη πραγματοποιηθεί αντίστοιχες εκδηλώσεις σε Τρίκαλα και Καρδίτσα, ενώ θα ακολουθήσει και η εκδήλωση στη Βόλος.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (foto larissapress.gr)