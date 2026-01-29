Βρέθηκε νεκρός 36χρονος άνδρας στο γήπεδο της Φαρκαδόνας

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Φαρκαδόνας η είδηση ότι 36χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός ενώ γυμναζόταν χθες το βράδυ στον χώρο του γηπέδου της περιοχής.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε νεκρός ο άνδρας διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα γνωστό στην τοπική κοινωνία, με καταγωγή από χωριό της περιοχής.

Περισσότερες πληροφορίες αναμένονται τις επόμενες ώρες, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η προανάκριση.

krinilive.gr