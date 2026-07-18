Βούλιαξε από κόσμο η Ιτέα Καρδίτσας στη συναυλία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου

Χιλιάδες θεατές κατέκλυσαν το βράδυ της Παρασκευής 17 Ιουλίου τον χώρο δίπλα στη γέφυρα του Ενιπέα, στην Ιτέα Καρδίτσας, όπου πραγματοποιήθηκε η μεγάλη δωρεάν συναυλία του Βασίλη Παπακωνσταντίνου, που διοργάνωσε η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο του «Πολιτιστικού Καλοκαιριού Θεσσαλίας 2026».

Η Ιτέα πλημμύρισε από κόσμο, με μικρούς και μεγάλους να δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα, τραγουδώντας μαζί με τον κορυφαίο Έλληνα ροκ ερμηνευτή αγαπημένα τραγούδια που έχουν σημαδέψει την πορεία του και έχουν συνδεθεί με πολλές γενιές.

Με τη χαρακτηριστική του σκηνική παρουσία και την αστείρευτη ενέργειά του, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου χάρισε στο κοινό μια συναυλία γεμάτη ένταση, συγκίνηση και διαχρονικές επιτυχίες, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη ξεχωριστή σχέση που διατηρεί με το κοινό του.

Η συναυλία αποτέλεσε έναν ακόμη επιτυχημένο σταθμό του «Πολιτιστικού Καλοκαιριού Θεσσαλίας 2026», της πρωτοβουλίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας που φέρνει δωρεάν ποιοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις σε κάθε γωνιά της Θεσσαλίας.

Επόμενος σταθμός του φετινού προγράμματος είναι η συναυλία του Χρήστου Θηβαίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουλίου, μπροστά από τη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας.

kosmoslarissa.gr (εικόνες από το Karditsa live streaming)