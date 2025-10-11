Βουτιά των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας στον θεσσαλικό κάμπο

Αντιμέτωπη με τη δυσφορία των αγροτών για τις επιδοτήσεις και την πολιτική σύγκρουση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται η Ν.Δ. στον θεσσαλικό κάμπο και τις άλλες αγροτικές περιοχές της χώρας.

Όπως σημειώνει η Καθημερινή (Σταύρος Παπαντωνίου), το 2023 η Ν.Δ. είχε λάβει σύμφωνα με τα exit polls 48% στον αγροτικό κόσμο, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πάρει μόλις 10%. Σήμερα, σύμφωνα με τις κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, το ποσοστό αυτό έχει υποχωρήσει κάτω από το 35%, με η Ν.Δ. να έχει χάσει σχεδόν 15 ποσοστιαίες μονάδες. Στις ποιοτικές έρευνες αποτυπώνεται πως οι αγρότες θεωρούν μεγάλα προβλήματα σε πλειοψηφικά νούμερα το κόστος παραγωγής, την ακρίβεια, τις ελλείψεις στις επιδοτήσεις, και πολλά από αυτά χρεώνονται στην κυβέρνηση, δείχνοντας πως δεν είναι «άτρωτη» στο αγροτικό πεδίο.

Η απάντηση που σχεδιάζει το Μαξίμου είναι αρχικά να γίνουν εγκαίρως οι πληρωμές που θεωρείται το μεγαλύτερο πρόβλημα του αγροτικού κόσμου και ακολούθως να επικοινωνηθούν εκ νέου όσα έχουν γίνει για τον αγροτικό κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναμένεται να συνεχίσει τις περιοδείες και τις προσωπικές επαφές με τον αγροτικό κόσμο, χωρίς να αποκλείεται το Μαξίμου να αναλάβει και νέες πρωτοβουλίες ώστε να κατευναστούν οι αντιδράσεις.

Ε.Π. kosmoslarissa.gr