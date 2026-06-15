«Βιολάντα»: Τι αναφέρει η απόφαση απόρριψης του αιτήματος αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου

Μπλόκο στην αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα», Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, βάζει το Δικαστικό Συμβούλιο στα Τρίκαλα, με απόφαση που έλαβε.

Με ένα νομικά «θωρακισμένο» βούλευμα, όπως αναφέρουν σχετικές πηγές, απέρριψε την προσφυγή του γνωστού επιχειρηματία, ο οποίος παραμένει προφυλακισμένος για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας.

Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά την προσφυγή που είχε καταθέσει η υπεράσπιση του επιχειρηματία κατά της απορριπτικής διάταξης του ανακριτή, ζητώντας την άμεση ακύρωση του εντάλματος προσωρινής κράτησης που είχε εκδοθεί εις βάρος του.

Οπως τονίζουν οι ίδιες πηγές, η δικαστική αυτή εξέλιξη αποτελεί ισχυρό πλήγμα για την υπερασπιστική γραμμή του Κ. Τζιωρτζιώτη, καθώς το Δικαστικό Συμβούλιο δεν περιορίστηκε σε μια τυπική επικύρωση της αρχικής απόφασης του ανακριτή, αλλά εξέδωσε ένα εκτενές και λεπτομερές βούλευμα, το οποίο αναλύει σε βάθος τα στοιχεία της ογκώδους δικογραφίας και αποδομεί τις ενστάσεις της πλευράς του κατηγορουμένου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιεχόμενο του βουλεύματος κινείται μεν στην ίδια κατεύθυνση με το αρχικό ένταλμα σύλληψης, ωστόσο είναι σημαντικά πιο εμπεριστατωμένο. Οι δικαστές επανεξέτασαν σχολαστικά όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία, τις μαρτυρικές καταθέσεις αλλά και τα πρώτα πορίσματα των πραγματογνωμόνων και έκριναν ότι υπάρχουν σοβαρές και επαρκείς ενδείξεις ενοχής για το βαρύτατο κακουργηματικού χαρακτήρα αδίκημα της ανθρωποκτονίας που αποδίδεται στον επιχειρηματία.

Παράλληλα, οι ισχυρισμοί του κατηγορουμένου περί πλήρους άγνοιας για τα τεχνικά προβλήματα ή για τον ελλοχεύοντα κίνδυνο στις εγκαταστάσεις δεν κρίνονται πειστικοί από το δικαστήριο, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο βούλευμα γίνεται λόγος για «ισχυρές ενδείξεις ενδεχόμενου δόλου». Συνεπώς, καταλήγει πως η προσωρινή κράτηση παραμένει το μοναδικό αναγκαίο και επαρκές μέτρο για την εξασφάλιση της παρουσίας του στη μελλοντική δίκη και την αποτροπή τέλεσης νέων αδικημάτων.

Σημειώνεται ότι ο Κ. Τζιωρτζιώτης, ο οποίος διώκεται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, είχε υποστηρίξει κατά την πολύωρη απολογία του ότι ως επικεφαλής μιας επιχείρησης με τεράστιο κύκλο εργασιών δεν ήταν δυνατόν να γνωρίζει τις τεχνικές λεπτομέρειες των εγκαταστάσεων αερίου, επιρρίπτοντας ουσιαστικά τις ευθύνες στους εξειδικευμένους συνεργάτες του, μηχανολόγους και τεχνικούς ασφαλείας.

Η επόμενη ημέρα

Μετά την έκδοση του απορριπτικού βουλεύματος, ο δρόμος της απευθείας προσβολής του αρχικού εντάλματος κλείνει οριστικά. Νομικοί κύκλοι που παρακολουθούν στενά την υπόθεση αναφέρουν ότι η υπεράσπιση του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» υποχρεούται πλέον να αναπροσαρμόσει πλήρως τη στρατηγική της.

Το επόμενο βήμα αναμένεται να είναι η κατάθεση μιας νέας, αυτοτελούς αίτησης προς τον ανακριτή για την αντικατάσταση της όπως η επιβολή υψηλής χρηματικής εγγυοδοσίας, η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα ή ο κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Ωστόσο, για να έχει πιθανότητες επιτυχίας ένα τέτοιο αίτημα, η πλευρά του επιχειρηματία θα πρέπει να εισφέρει στη δικογραφία ουσιώδη νέα στοιχεία, όπως νέες τεχνικές εκθέσεις ή πορίσματα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, που θα μπορούν να κλονίσουν τα δεδομένα στα οποία βασίστηκε η σημερινή απορριπτική κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων. Η νομική υπεράσπιση του Κ. Τζιωρτζιώτη δεν θέλησε να κάνει κάποια δήλωση, την ίδια στιγμή που η δικαστική έρευνα για την τραγωδία συνεχίζεται.

Το χρονικό

Τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου 2026, κατά τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, μια ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε την κεντρική μονάδα της μπισκοτοβιομηχανίας στα Τρίκαλα. Το εργοστάσιο κυριολεκτικά κόπηκε στα δύο και αμέσως ξέσπασε μια καταστροφική πυρκαγιά, παγιδεύοντας τους εργαζομένους στα συντρίμμια.

Το αποτέλεσμα ήταν τραγικό. Πέντε γυναίκες, εργαζόμενες και μητέρες, έχασαν τη ζωή τους. Οι τέσσερις σοροί ανασύρθηκαν τις πρώτες ώρες από τους άνδρες της Πυροσβεστικής, ενώ η πέμπτη εργάτρια εντοπίστηκε νεκρή το επόμενο πρωί. Η τοπική κοινωνία των Τρικάλων βυθίστηκε σε ανείπωτο θρήνο. Από την πρώτη στιγμή, οι έρευνες των Αρχών στράφηκαν στο ενδεχόμενο διαρροής προπανίου, εξετάζοντας παράλληλα τις συνθήκες ασφαλείας, τη λειτουργία των συστημάτων ανίχνευσης αερίων, καθώς και τη συντήρηση των γραμμών παραγωγής.

Δήμητρα Πανανού – realnews.gr