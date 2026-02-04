Βιολάντα: Συνέχεια στις έρευνες για τα αίτια που προκάλεσαν την διαρροή προπανίου

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τα αίτια της διαρροής προπανίου που προκάλεσε τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ». Τα όρια του αερίου στο έδαφος ελέγχονται καθημερινά, από εξειδικευμένους χημικούς.

Αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να βρίσκονται στο χώρο του εργοστασίου, παρέχοντας συνδρομή στους εμπειρογνόμωνες που συνεχώς ελέγχουν την ποσότητα του προπανίου στο έδαφος.

Η συνέχιση των εργασιών για την αποκάλυψη των σωληνώσεων μεταφοράς του προπανίου εξαρτάται από την ποσότητα του αερίου στο υπέδαφος. Υψηλή συγκέντρωση, θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη για έκρηξη, αν δημιουργηθεί σπινθήρας από τα σκαπτικά μηχανήματα.

Η αποκάλυψη των σωληνώσεων θα δώσει την ευκαιρία στους εμπειρογνόμωνες να διαπιστώσουν αν υπάρχουν αστοχίες στις συγκολλήσεις τους, αν το υλικό τους είναι αυτό που ενδείκνυται και αν υπάρχουν άλλες παραλείψεις που πιθανόν οδήγησαν στην διαρροή η οποία προκάλεσε την φονική έκρηξη.

Ήδη έχει κατατεθεί μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια του συμβάντος και τυχόν ποινικές ευθύνες. Τις επόμενες ημέρες, οι οικογένειες των θυμάτων θα προσφύγουν επίσης στην δικαιοσύνη. Χθες πραγματοποιήθηκε εκδήλωση διαμαρτυρίας και απεργία στα Τρίκαλα, στην οποία σύμφωνα με τα συνδικαλιστικά σωματεία, δεν πήρε μέρος κανέις από τους εργαζόμενους στο εργοστάσιο.

Ρεπορτάζ: Κ. Θεοχαρούλη (ertnews.gr)