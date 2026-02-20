Βιολάντα: Στην περίπτωση “ενδεχόμενου δόλου” οι ασφαλιστικές δεν θα καταβάλουν αποζημιώσεις

Το δυστύχημα που σημειώθηκε στο εργοστάσιο της μπισκοτοποιίας Βιολάντα, στα Τρίκαλα, με την τραγική απώλεια πέντε εργαζόμενων, έχει ανοίξει, πέρα από τα ερωτήματα για τα αίτια και τις ευθύνες, και ένα κρίσιμο κεφάλαιο που αφορά τις ασφαλιστικές καλύψεις της επιχείρησης και τις ενδεχόμενες οικονομικές συνέπειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thessaliaeconomy.gr ο προφυλακισμένος ιδιοκτήτης της επιχείρησης Κώστας Τζιωρτζιώτης φέρεται να κατέθεσε ότι η οικονομική ζημιά της εταιρείας ξεπερνάει μέχρι στιγμής τα 11 εκ. ευρώ.

Με βάση την ισχύουσα ασφαλιστική πρακτική, σε περιπτώσεις όπου αποδειχθεί δόλος – δηλαδή πρόθεση πρόκλησης ζημίας ή συνειδητή παράβαση βασικών κανόνων ασφαλείας – οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν την καταβολή αποζημίωσης. Η αρχή αυτή προβλέπεται ρητά στα περισσότερα ασφαλιστήρια συμβόλαια περιουσίας και αστικής ευθύνης, τα οποία εξαιρούν από την κάλυψη ζημιές που προκλήθηκαν εκ προθέσεως ή κατόπιν βαριάς αμέλειας που εξομοιώνεται με δόλο.

Στην περίπτωση της Βιολάντα, το αποτέλεσμα της δικαστικής διερεύνησης θα είναι καθοριστικό όχι μόνο για τις ποινικές και διοικητικές ευθύνες, αλλά και για την ενεργοποίηση – ή μη – των ασφαλιστικών καλύψεων.

Τα ακριβή ποσά και οι όροι ασφάλισης της μπισκοτοβιομηχανίας δεν έχουν γίνει γνωστά. Σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις αντίστοιχου μεγέθους η ασφαλιστική κάλυψη περιλαμβάνει συνήθως: Ασφάλιση κτιριακών εγκαταστάσεων (πυρκαγιά, έκρηξη, φυσικά φαινόμενα), μηχανολογικού εξοπλισμού, απώλεια κερδών λόγω διακοπής εργασιών και αστική ευθύνη έναντι τρίτων και εργαζομένων.

Σε μεγάλες παραγωγικές μονάδες τροφίμων, τα ασφαλιζόμενα κεφάλαια ανέρχονται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, ιδίως όταν περιλαμβάνεται σύγχρονος εξοπλισμός, αποθήκες πρώτων υλών και τελικών προϊόντων, καθώς και εμπορικά σήματα με σημαντική αξία, όπως αυτά της Βιολάντα.

Κώστας Τόλης thessaliaeconomy.gr