Βιολάντα: Πώς “χάθηκαν” το υπόγειο και δεξαμενές αερίου από τις άδειες

Τρεις ημέρες “μελέτης”, περίπου 5.000 σελίδων που εμπεριέχονται σε 5 φακέλους, είναι αυτές που διανύουν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, έως ότου πέσει το φορτίου αερίου στον τόπο της τραγωδίας στη Βιολάντα, για να ακολουθήσει η αναζήτηση των σημείων διάτρησης στις σωληνώσεις παροχής.

Ήδη τα αρμόδια στελέχη, στο πλαίσιο εκτέλεσης της διευρυμένης Εισαγγελικής παραγγελίας, εντοπίζουν ελλείψεις στα έγγραφα αδειοδότησης, πλημμελή έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών από τους αρμοδίους, και αυτοψίες που δεν ανέδειξαν το “αυθαίρετο” υπόγειο και τις δύο “αόρατες” στα χαρτιά, υπέργειες δεξαμενές αερίου. Αυτοί οι πέντε φάκελοι έχουν κατασχεθεί από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Πρόκειται για την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, στην οποία έχουν κατατεθεί από την επιχείρηση, η άδεια οικοδομής, τα πιστοποιητικά πυρασφάλειας, όλες οι αδειοδοτήσεις, τα έγγραφα των εγκαταστατών, μηχανημάτων, αναφορές από την επιθεώρηση εργασίας, και οι υγειονομικές προϋποθέσεις.

Είναι η υπηρεσία που αδειοδότησε και έχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης αυτοψιών στις μηχανολογικές προσθήκες, ενώ στην περίπτωση εντοπισμού παρατυπιών και σε άλλα μέρη λειτουργίας της επιχείρησης, υποχρεώνει την επιχείρηση στην αφαίρεση μη αδειοδοτούμενων μηχανολογικών τμημάτων ή εγκαταστάσεων, επιβάλλοντας σχετικές κυρώσεις. Στην περίπτωση, που οι ελλείψεις εγγράφων, πλημμελής έλεγχος, πρόχειρες αυτοψίες, αποδεικνύονται από τα σχετικά έγγραφα δεν αποκλείεται η άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος υπαλλήλων της αρμόδιας υπηρεσίας.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το πρώτο στάδιο της έρευνας, το υπόγειο 400 τ.μ. όπου συσσωρεύτηκε το αέριο και σημειώθηκε η έκρηξη και οι δύο εξωτερικές δεξαμενές προπανίου των εγκαταστάσεων, δεν υπήρχαν στη μελέτη πυρασφάλειας, αλλά ούτε και στα πολεοδομικά σχέδια του εργοστασίου. Οι έρευνες για την αναζήτηση του σπασμένου σωλήνα διακόπηκαν προσωρινά υπό τον κίνδυνο νέας ανάφλεξης, λόγω της πολύμηνης διαρροής προπανίου.

Το κλιμάκιο περιμένει να πέσει το φορτίο προπανίου για να συνεχίσει με μεγαλύτερη ασφάλεια τις ανασκαφές, που προσδιορίζονται χρονικά από την ερχόμενη Πέμπτη, ενώ για τον ίδιο λόγο, μέχρι και αυτή τη στιγμή Πυροσβέστες διαβρέχουν τους χώρους του εργοστασίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μήκος των σωληνώσεων από τις εξωτερικές δεξαμενές του εργοστασίου μέχρι την κατάληξη τους, είναι περίπου 8,5 μέτρα, ενώ οι σωλήνες προπανίου βάσει προδιαγραφών έχουν μέγιστο μήκος τα 6,6 μέτρα. Η εκτίμηση των αξιωματικών της Δ.Α.Ε.Ε. είναι ότι το σημείο διάτρησης, βρίσκεται σε κάποια ένωση στις σωληνώσεις, αποτέλεσμα καθίζησης, η οποία προκλήθηκε από συνδυασμό παραγόντων, πιθανότατα κατά τις καλοκαιρινές εργασίες ασφαλτόστρωσης στο δρόμο πάνω από τις υπόγειες σωληνώσεις.

Δεν αποκλείουν ένας από τους παράγοντες που επηρέασαν το υπέδαφος και την ανθεκτικότητα της εγκατάστασης να ήταν και οι μεγάλες κακοκαιρίες που είχαν χτυπήσει τα προηγούμενα χρόνια τη Θεσσαλία.

Παναγιώτης Σπυρόπουλος (TheToc)