Βιολάντα: Προφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου

Προφυλακιστέος κρίθηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης (18.02) ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου πέντε εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους στην ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στις 26 Ιανουαρίου.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια μέρα ραγδαίων εξελίξεων, καθώς το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) του Πυροσβεστικού Σώματος καταγράφει εγκληματικές παραλείψεις στα μέτρα ασφαλείας της μονάδας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΑΕΕ, οι δεξαμενές του εργοστασίου στερούνταν οποιουδήποτε συστήματος καταιονισμού (sprinklers) τη στιγμή της φονικής έκρηξης. Το εύρημα αυτό προκαλεί αίσθηση, καθώς σε φωτογραφικό υλικό από το 2024 το σύστημα υπήρχε κανονικά, με την Πυροσβεστική να σημειώνει πως παραμένει αδιευκρίνιστο το πότε και γιατί αφαιρέθηκε.

Επιπλέον, η αυτοψία αποκάλυψε πως μια κρίσιμη ηλεκτροβάνα, υπεύθυνη για την αυτόματη διακοπή παροχής σε περίπτωση διαρροής, βρέθηκε αποσυνδεδεμένη με τα καλώδια να κρέμονται, καθιστώντας αδύνατη την αποτροπή του ατυχήματος.

Παρά τους ισχυρισμούς του ιδιοκτήτη ενώπιον του ανακριτή ότι «είναι συγκλονισμένος και δεν γνώριζε για τον κίνδυνο», τα ευρήματα για ανεπαρκή πυρασφάλεια, «κρυφές» αποθήκες και παράνομες εκσκαφές και σε άλλες μονάδες της εταιρείας, οδήγησαν στην απόφαση για την προσωρινή του κράτηση.

Στο πόρισμα επισημαίνεται, δε, ότι αναφορικά με το υπόγειο στο οποίο έλαβε χώρα η συσσώρευση του εύφλεκτου αερίου με συνέπεια την πρόκληση της έκρηξης, σύμφωνα με τα κατασχεθέντα έγγραφα δεν διαφαίνεται να υπάρχει σχετική νόμιμη οικοδομική άδεια ανέγερσης.

Η αυτοψία

Όπως αναφέρεται στο πόρισμα, η αυτοψία των πραγματογνωμόνων ξεκίνησε στις 09:30 της 5ης Φεβρουαρίου 2026 και ολοκληρώθηκε στις 08·00 το πρωί της 12/2/2926. Η αυτοψία δείχνει πως υπήρχαν διάτρητα σημεία στο δίκτυο παροχής αερίου, η οσμή που εμφανιζόταν παροδικά στο κτίριο 2 της Β πτέρυγας είχε γίνει αντιληπτή πριν από τα Χριστούγεννα ή και μήνες πριν και παρά τις ειδοποιήσεις των υπαλλήλων κανείς από τους υπευθύνους δεν μερίμνησε για τον έλεγχο και την αποκατάσταση, διαβεβαιώνοντας μάλιστα ότι δεν πρόκειται για υγραέριο.

(*) Φωτογραφία (ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ/EUROKINISSI)

