Βιολάντα: Εντοπίστηκε τρύπα σε σωλήνα μεταφοράς προπανίου

Επιβεβαιώθηκαν με τον πλέον επίσημο τρόπο οι αρχικές εκτιμήσεις των στελεχών της Πυροσβεστικής, σύμφωνα με τις οποίες η φονική έκρηξη στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου «Βιολάντα» οφείλεται σε διαρροή προπανίου. Σύμφωνα με την Καθημερινή (Κώστας Κουκουμάκας) τα ευρήματα του κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), που βρίσκεται από νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας, αλλά και τα συμπεράσματα των πραγματογνωμόνων οδήγησαν με βεβαιότητα στο συμπέρασμα ότι το δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες της βιομηχανίας προκλήθηκε από διαρροή και βίαιη ανάφλεξη προπανίου. Αρμόδιες πηγές μάλιστα που επικαλείται η εφημερίδα, αναφέρουν ότι στον χώρο της εγκατάστασης δεν υπήρχαν τοποθετημένοι αισθητήρες για να ανιχνεύσουν τυχόν διαρροή αερίου στον χώρο της εγκατάστασης.

Το ενδεχόμενο της διαρροής ενισχύθηκε και από πληροφορία σύμφωνα με την οποία ένας από τους οκτώ διασωθέντες υπαλλήλους της εταιρείας κατέθεσε στο πλαίσιο της προανάκρισης στα στελέχη της ΔΑΕΕ ότι στον χώρο του εργοστασίου είχε παρατηρηθεί οσμή αερίου. Για οσμή αερίου στις εγκαταστάσεις μίλησαν σε δημόσιες τοποθετήσεις τους χθες στα ΜΜΕ και συγγενείς θυμάτων. Οπως η μητέρα της Ελένης Κατσαρού, η οποία σε τηλεοπτική συνέντευξη (Star) κατήγγειλε ότι «τόσο καιρό μύριζε υγραέριο και δεν έκαναν τίποτα».

Τελικά, απογευματινές ώρες χθες τα εξειδικευμένα στελέχη του κλιμακίου της ΔΑΕΕ πραγματοποίησαν νέα αυτοψία στον χώρο του εργοστασίου, μάλιστα παρουσία εισαγγελέα. Κατά τη διάρκεια αυτής εντόπισαν σε υπόγειο χώρο διάτρηση σε σωλήνα που μεταφέρει προπάνιο. Θεωρείται βέβαιο ότι από εκεί υπήρξε διαρροή που προκάλεσε την έκρηξη. Ούτε στον υπόγειο χώρο του εργοστασίου, εμβαδού περίπου 300 τετραγωνικών μέτρων, ούτε όμως στην υπόλοιπη πτέρυγα υπήρχαν εγκατεστημένοι και λειτουργούσαν αισθητήρες για τον εντοπισμό πιθανής διαρροής προπανίου ή άλλων αερίων.

Kosmoslarissa.gr (από το ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη στην Καθημερινή)