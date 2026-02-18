Βιολάντα: Δύο νέοι έλεγχοι σήμερα στη Λάρισα, κανένα υπόγειο δεν υπάρχει – όργιο παραπληροφόρησης

Νέοι έλεγχοι μετά τους χθεσινούς (Τρίτη), πραγματοποιήθηκαν σήμερα Τετάρτη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στο Μακρυχώρι, ύστερα από αθηναϊκά δημοσιεύματα περί ύπαρξης αδήλωτου υπογείου στη μονάδα της επιχείρησης.

Σύμφωνα με εξακριβωμένες πληροφορίες του kosmoslarissa.gr, κλιμάκια της Πυροσβεστικής όσο και της Περιφέρειας Θεσσαλίας έλεγξαν εκ νέου τα πάντα, αλλά τα περί υπογείου αποδείχτηκαν ανυπόστατα όπως και τα ρεπορτάζ κάποιων αθηναϊκών μέσων ενημέρωσης που έχουν στοχοποιήσει την θεσσαλική μπισκοτοβιομηχανία με άγνωστες προθέσεις.

Κατά τα λοιπά, για το εργοστάσιο της Λάρισας αλλά και για την Βιολάντα γενικότερα, ισχύουν όσα έχουμε γράψει στο πρωϊνό ρεπορτάζ.

Κώστας Τόλης