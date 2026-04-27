Βιολάντα: Απολογούνται στον ανακριτή ο διευθυντής και ο προϊστάμενος παραγωγής

Δύο διευθυντικά στελέχη της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, που αντιμετωπίζουν διώξεις σε βαθμό κακουργήματος, πέρασαν σήμερα (27/4) το πρωί το κατώφλι του αρμόδιου ανακριτή.

Αμφότεροι καλούνται να απολογηθούν για τη φονική έκρηξη της 26ης Ιανουαρίου που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες στη γραμμή παραγωγής, του εργοστασίου στα Τρίκαλα.

Πρόκειται για τον προϊστάμενο παραγωγής και τον διευθυντή της μονάδας που σημειώθηκε η έκρηξη. Σήμερα θα κριθεί η ποινική τους μεταχείριση, δηλαδή αν θα ακολουθήσουν τον Κωνσταντίνο Τζιωρτζιώτη, ο οποίος είναι προφυλακισμένος ή αν θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Οι διώξεις που αντιμετωπίζουν ασκήθηκαν, μετά το πόρισμα του ΕΜΠ που αποδεικνύει ότι υπάρχουν σαφείς παραλείψεις που έγιναν τόσο στις σωληνώσεις, όσο και στις κινητοποιήσεις των εργαζομένων.

Ο κ. Τζιωρτζιώτης έχει υποβάλει αίτημα αποφυλάκισης, το οποίο απορρίφθηκε από τις δικαστικές Αρχές κι αναμένεται η γνωμοδότηση του δικαστικού συμβουλίου.

Ο ίδιος πάντως εξακολουθεί να υποστηρίζει και μάλιστα με υπόμνημά του την περασμένη εβδομάδα, ότι δεν γνώριζε για την έντονη οσμή. «Πίστευα ότι ήταν από τις τουαλέτες. Όταν ενημερώθηκα από τους διευθυντές μου, ήταν πλέον αργά…» υποστήριξε.

