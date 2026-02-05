Βιολάντα: Έφοδος της ΔΑΕΕ στο γραφείο και το σπίτι του ιδιοκτήτη – Κατασχέθηκαν έγγραφα και υπολογιστές

Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) πραγματοποίησαν έφοδο στο εργοστάσιο και στην κατοικία του ιδιοκτήτη της εταιρείας Βιολάντα, Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, στο πλαίσιο της έρευνας για την έκρηξη και τη φωτιά που προκάλεσαν τον θάνατο πέντε εργαζομένων.

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, οι αρχές προχώρησαν σε κατασχέσεις από το εργοστάσιο και το σπίτι του ιδιοκτήτη της Βιολάντα, υπολογιστών, τάμπλετ και λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και λογιστικά έγγραφα και άλλα στοιχεία, κρίσιμα για τη διερεύνηση της υπόθεσης. Το συλλεχθέν υλικό θα εξεταστεί στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, με στόχο να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης είχε συλληφθεί στις 27 Ιανουαρίου, μαζί με τον τεχνικό ασφαλείας και τον υπεύθυνο βάρδιας του εργοστασίου. Και στους τρεις αποδόθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και πρόκληση σωματικών βλαβών και αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να ολοκληρωθεί η δικογραφία.

Επανεκκίνηση των ερευνών στο εργοστάσιο

Εν τω μεταξύ, οι έρευνες που είχαν διακοπεί προσωρινά, έως ότου τα επίπεδα προπανίου στο υπέδαφος φτάσουν σε ασφαλή όρια, ξεκίνησαν και πάλι. Η εταιρεία διόρισε δικό της πραγματογνώμονα, ώστε να παρακολουθεί την πορεία των ερευνών και της προανάκρισης. «Υπάρχει επικινδυνότητα, αλλά η επικινδυνότητα αίρεται αν χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα εργαλεία», είχε δηλώσει σχετικά ο τεχνικός πραγματογνώμονας Μιχάλης Χάλαρης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις έρευνες συμμετέχουν μεταλλειολόγοι, ειδικοί εμπειρογνώμονες και κλιμάκιο της 8ης ΕΜΑΚ. Παράλληλα, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στον ενδελεχή έλεγχο των τεχνικών στοιχείων, των αδειοδοτήσεων και των φακέλων της εταιρείας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούνταν οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας.

