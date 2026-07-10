Βησσαράκος: Αναγκαστικές οι περικοπές δρομολογίων στο Αστικό ΚΤΕΛ – Για τα ορεινά δεν υπάρχει κίνηση και ενδιαφέρον

Για τις αναγκαστικές περικοπές των δρομολογίων στο Αστικό ΚΤΕΛ, αλλά και τα θερινά δρομολόγια του Υπεραστικού, μίλησε σήμερα στη Λέσχη 97,6 ο πρόεδρος των δυο εταιρειών Σωτήρης Βησσαράκος:

« Εγώ έκανα μια περικοπή δρομολογίων, συμφωνά με τα στατιστικά στοιχεία των δρομολογίων και τη ζήτηση που υπάρχει. Και αναγκαστικά πρέπει να προσαρμόσουμε την κίνηση του λεωφορείου με το αν θα υπάρξουν επιβάτες.

Εμείς μεταφορείς είμαστε, προφανώς θέλουμε τη δουλειά μας να κάνουμε, αλλά έχουν ανέβει πολύ τα κόστη και το κόμιστρο παραμένει το ίδιο. Το επιβατικό κοινό έχει δίκιο, αλλά και εγώ αναγκαστικά πρέπει να κοιτάξω τα κόστη και τη λειτουργία μας. Θα δουλέψουμε εκεί που πρέπει, όχι εκεί που δεν υπάρχει ούτε ένας επιβάτης. Θέλω μια μέση πληρότητα γύρω στα 10-12 άτομα, αλλιώς ας βοηθήσει η πολιτεία ή οι κατά τόπους Δήμοι να επιδοτήσουν το κόστος. Δεν μας φέρνει δωρεάν πετρέλαιο κανείς, θέλουμε 16 χιλιάδες ευρώ τη βδομάδα μόνο για το πετρέλαιο στο Αστικό.

Οπότε αναγκαστικά θα προσαρμοστούν τα δρομολόγια, ανάλογα με την κίνηση. Ήδη έχω προσαρμόσει ωράρια δρομολογίων ώστε να ταιριάζουν πχ για τη μετακίνηση κάποιων εργαζομένων. Αλλά να υπάρχουν όπως πριν 11 δρομολόγια την ημέρα για τη Φήκη, και να πηγαινοέρχεται μόνος του ο οδηγός, απλά δε γίνεται. Κατανοούμε τις διαμαρτυρίες, αλλά άμα δεν έχεις…συρτάρι, δεν γίνεται τίποτα.

Όσο για το Υπεραστικό ΚΤΕΛ, για τα ορεινά δεν υπάρχει κίνηση και ενδιαφέρον, ενώ στα χωριά του κάμπου έχουμε τα μικρά λεωφορεία που πάνε Ζάρκο, Κρήνη, κλπ, και υπάρχει κάποια κινητικότητα στα χωριά αυτά.

Εκεί που υπάρχουν 2 και 3 δρομολόγια τη μέρα και περισσότερα ακόμα τα Σαββατοκύριακα, είναι για Νέους Πόρους-Πλαταμώνα, ενώ έχουμε ξεκινήσει καλά και τα τακτικά μας δρομολόγια για την Αιδηψό.»