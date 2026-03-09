Βελτίωση του οδοφωτισμού στον δρόμο μέχρι τον κόμβο Ριζαριού – νέα φωτιστικά σώματα και λάμπες led

Παρέμβαση για βελτίωση του οδοφωτισμού σε τμήμα της ανατολικής περιφερειακής οδού πραγματοποίησε ο Δήμος Τρικκαίων.

Από το ύψος του Βιολογικού Καθαρισμού (τέλος οδού Πατουλιάς) μέχρι τον κόμβο Ριζαριού επισκευάστηκαν τα φωτιστικά σώματα και τοποθετήθηκαν νέες λάμπες, τεχνολογίας led.

Τις εργασίες πραγματοποίησε το τμήμα Δημοτικού Φωτισμού (Δ/νση Ανταποδοτικών Υπηρεσιών).

Στόχος των παρεμβάσεων, η διευκόλυνση της κίνησης των οδηγών και η ασφάλειά τους σε έναν πολυσύχναστο δρόμο από τρικαλινούς και διερχόμενους οδηγούς.