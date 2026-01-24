Βασίλης Τσιτσάνης: Ο μύθος του κορυφαίου λαϊκού δημιουργού ζωντανεύει στο Θέατρο Παλλάς

Με τους ρυθμούς και τις λαϊκές μελωδίες του Bασίλη Τσιτσάνη θα πλημμυρίσει για δύο βραδιές, στις 10 και 11 Φεβρουαρίου, το Θέατρο «Παλλάς». Εκεί θα φιλοξενηθεί ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον σπουδαίο δημιουργό του λαϊκού τραγουδιού, στο οποίο θα συμπράξουν γνωστοί καλλιτέχνες όπως οι ο Γιάννης Κότσιρας, η Ρένα Μόρφη, η Λένα Κιτσοπούλου, η Ανατολή Μαργιόλα, ο Apon αλλά και ο Γιάννης Στάνκογλου σε ρόλο αφηγητή.

Η αφηγηματική αυτή συναυλία διοργανώνεται με αφορμή τα 110 χρόνια από τη γέννησή του Βασίλη Τσιτσάνη και ζωνταεύει το έργο και την εποχή του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη.

Συνθέτης, στιχουργός, δεξιοτέχνης του μπουζουκιού και τραγουδιστής, ο Βασίλης Τσιτσάνης υπήρξε ο σημαντικότερος από τους δημιουργούς της ελληνικής λαϊκής μουσικής και του λαϊκού τραγουδιού του 20ού αιώνα. Το καλλιτεχνικό αυτό γεγονός που έρχεται στις 10 και 11 Φεβρουαρίου, ενώνει με μαγικό τρόπο τη μουσική με την αφήγηση, δημιουργώντας εικόνες που θα μεταφέρουν τους θεατές σε μια άλλη, μοναδική εποχή.

Ένα ταξίδι στα διαχρονικά τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη που δεν έχουν πάψει στιγμή να συγκινούν ακροατές από διαφορετικές γενιές. Αφηγηματικά στοιχεία θα συνδέσουν το παρελθόν με το παρόν σε μια βραδιά «μαγική & ονειρεμένη» γεμάτη κέφι, αφιερωμένη σε έναν μεγάλο Έλληνα, στον άνθρωπο που άλλαξε για πάντα το ελληνικό λαϊκό τραγούδι.

Οι μεγάλες επιτυχίες του Βασίλη Τσιτσάνη ερμηνεύονται σε κλασικές εκτελέσεις και διασκευές υπό τη συνοδεία των μουσικών της «Ορχήστρας Βασίλης Τσιτσάνης», με την επιμέλεια του Μανώλη Πάππου. Τη σκηνοθεσία της μουσικής παράστασης υπογράφει ο Γιώργος Παπαγεωργίου ενώ τα κείμενα είναι του Γιώργος Σκαμπαρδώνη.

