Βέλη Σοφού σε Κυρανάκη: “Το Δημόσιο επιχειρεί να εισέλθει δια της πλαγιάς οδού στη δίκη και να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη”

Με νέα βέλη κατά του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, από τον δικηγόρο Θέμη Σοφό, συνήγορο του επιθεωρητή του ΟΣΕ, Δημήτρη Νικολάου, άρχισε η 6η δικάσιμος στο Γαιόπολις της Λάρισας για το έγκλημα στα Τέμπη.

Ο κ. Σοφός έδωσε συμπληρωματικά στοιχεία αναφορικά με την ένσταση κατά της δήλωσης παράστασης υποστήριξης της κατηγορίας του Δημοσίου σε βάρος (και) του εντολέα του. Υπενθυμίζεται ότι το ελληνικό δημόσιο στράφηκε εναντίον 4 προσώπων, τα οποία, σύμφωνα με τους συνηγόρους τους, στοχοποίησε και επιχείρησε να φορτώσει εξ ολοκλήρου το έγκλημα στα Τέμπη.

Ο Θέμης Σοφός, σύμφωνα με το documentonews.gr, τόνισε ότι το Δημόσιο «επιχειρεί να εισέλθει δια της πλαγιάς οδού στη δίκη και να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη». Στη συνέχεια εξαπέλυσε τα βέλη του στον Κ. Κυρανάκη για τον οποίο είπε ότι με εντολή του στόχευσε τους 4 κατηγορούμενους.

«Μόνο ο ίδιος και η ομάδα αλήθειας γνωρίζουν το γιατί», τόνισε με νόημα ο γνωστός δικηγόρος. Επιπλέον, σημείωσε ότι θα πρέπει να απορριφθεί η συγκεκριμένη δήλωση παράστασης υποστήριξης κατηγορίας του δημοσίου, την οποία χαρακτήρισε παράνομη και έκανε λόγο για «ευθεία παρέμβαση στη δίκη και παραβίαση της δίκαιης δίκης». Ο κ. Σοφός επανέλαβε ότι η συγκεκριμένη στάση του νομικού συμβουλίου του κράτους υιοθετήθηκε κατόπιν εντολής του Κ. Κυρανάκη.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Σοφός καυτηρίασε τη δήλωση του υπουργού ότι «δεν θα είχαμε Τέμπη αν οι 4 είχαν κάνει το καθήκον τους». Πρόκειται για τρεις σταθμάρχες και έναν επιθεωρητή.

Επίσης, ο Θέμης Σοφός αναφέρθηκε στην μη απόδοση πολιτικών ευθυνών για το έγκλημα. “Απουσιάζουν από τις θέσεις των κατηγορουμένων πολιτικά πρόσωπα με την καταστρατήγηση του άρθρου 86 του Συντάγματος”, είπε χαρακτηριστικά.

