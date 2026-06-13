Βάσεις 2026: Πτώση δείχνουν οι πρώτες εκτιμήσεις της ΟΕΦΕ μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις

Πτώση των βάσεων εισαγωγής στις Πανελλήνιες 2026 προβλέπει η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ), σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της.

Η φετινή χρονιά, όπως σημειώνεται, χαρακτηρίζεται από «δύο ταχύτητες» στα μαθήματα: ορισμένα παρουσίασαν αυξημένη δυσκολία, περιορίζοντας τους αριστούχους, ενώ άλλα επέτρεψαν καλύτερες επιδόσεις χάρη στη σαφήνεια των θεμάτων.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της εφημερίδας “Τα Νέα”, η επιλογή των θεμάτων έδωσε τη δυνατότητα στους καλά προετοιμασμένους μαθητές να αποδώσουν ικανοποιητικά, χωρίς ωστόσο να ευνοεί την απόλυτη αριστεία.

Βάσεις 2026: Αναλυτική εικόνα ανά μάθημα

Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: Τα θέματα θεωρήθηκαν σαφή και διαχειρίσιμα. Η ΟΕΦΕ επισημαίνει ότι οι βαθμολογίες θα κινηθούν στη μεσαία κλίμακα (12-15), καθώς η υποκειμενικότητα στη διόρθωση της Έκθεσης περιορίζει τις πολύ υψηλές επιδόσεις.

Αρχαία Ελληνικά: Οι απαιτήσεις αυξήθηκαν σε σχέση με πέρυσι. Οι απαντήσεις χρειάζονταν ευρύτερη γνώση πέρα από τα σχολικά σχόλια, ενώ το αδίδακτο κείμενο κρίθηκε πιο δύσκολο. Οι γραμματικοσυντακτικές ασκήσεις χαρακτηρίστηκαν αναμενόμενες.

Ιστορία: Τα θέματα κάλυψαν μεγάλο εύρος της ύλης και είχαν κλιμακούμενη δυσκολία, απαιτώντας πολύ καλή προετοιμασία από τους υποψηφίους.

Μαθηματικά (2ο και 4ο Πεδίο): Ορθολογικά και απαιτητικά, σύμφωνα με την ΟΕΦΕ, με το Δ4 να ξεχωρίζει για τη δυσκολία του, περιορίζοντας την αριστεία.

Φυσική: Τα θέματα ήταν σαφή και διαβαθμισμένα. Το Δ’ θέμα, που αφορούσε την Απλή Αρμονική Ταλάντωση και την Ηλεκτρομαγνητική Επαγωγή, ξεχώρισε ως ιδιαίτερα απαιτητικό.

Χημεία: Ένα από τα πιο δύσκολα μαθήματα, που ζήτησε σωστή διαχείριση χρόνου και στρατηγική προσέγγιση.

Βιολογία: Διατηρήθηκε σε αναμενόμενο επίπεδο δυσκολίας, με ελαφρώς αυξημένες απαιτήσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Πληροφορική: Σαφή και πλήρη θέματα, που κάλυπταν σχεδόν όλη την ύλη, με ισορροπημένη διαβάθμιση δυσκολίας και ορισμένα απαιτητικά σημεία.

Οικονομία: Οι ασκήσεις είχαν κλιμακούμενη δυσκολία και στόχευαν στην ανάδειξη των άριστα προετοιμασμένων. Το μάθημα θεωρείται ότι θα λειτουργήσει ως «φρένο» για το 4ο Πεδίο, καθώς απαιτούσε προσοχή στη λεπτομέρεια και αποφυγή «παγίδων».

Βάσεις 2026: Προβλέψεις για τις βάσεις ανά επιστημονικό πεδίο

1ο Πεδίο – Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες: Αναμένονται πτωτικές τάσεις στις υψηλόβαθμες σχολές, όπως Νομική και Ψυχολογία. Στις μεσαίες και χαμηλόβαθμες, οι μεταβολές εκτιμάται ότι θα είναι περιορισμένες, με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) να παραμένει καθοριστικός παράγοντας.

2ο Πεδίο – Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες: Πτώση αναμένεται στις περιζήτητες σχολές, όπως οι Πολυτεχνικές, καθώς και στα Τμήματα Μαθηματικών και Φυσικής, λόγω της αυξημένης δυσκολίας των θεμάτων.

3ο Πεδίο – Επιστήμες Υγείας και Ζωής: Οι αυξημένες απαιτήσεις σε Βιολογία και Χημεία εκτιμάται ότι θα πιέσουν τις βάσεις προς τα κάτω. Στις Ιατρικές Σχολές προβλέπεται μείωση, καθώς λιγότεροι υποψήφιοι θα προσεγγίσουν το άριστα.

4ο Πεδίο – Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής: Παρά τις καλές επιδόσεις στην Πληροφορική, η δυσκολία στα Μαθηματικά και την Οικονομία αναμένεται να συγκρατήσει τις βάσεις. Στα δημοφιλή τμήματα της Αθήνας οι βάσεις πιθανότατα θα παραμείνουν στα περσινά επίπεδα, ενώ στα περιφερειακά τμήματα προβλέπονται μικρές διαφοροποιήσεις, ανάλογα με την ΕΒΕ.