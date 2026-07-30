Βάσεις 2026: Θετική εικόνα για τα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα Τρίκαλα

Η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 αποτυπώνει μια συνολικά θετική εικόνα για τα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που εδρεύουν στα Τρίκαλα, καθώς το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) κατέγραψε άνοδο στη βάση εισαγωγής και κάλυψε το σύνολο των προσφερόμενων θέσεων, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δυναμική και την υψηλή απήχησή του.

Συγκεκριμένα, το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) παρουσίασε αύξηση 336 μορίων (+2,22%), διατηρώντας το υψηλό ενδιαφέρον των υποψηφίων και καλύπτοντας το 100% των διαθέσιμων θέσεων.

Το Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας σημείωσε μικρή υποχώρηση στη βάση εισαγωγής κατά 225 μόρια (-1,85%), ενώ από τις 104 προσφερόμενες θέσεις καλύφθηκαν οι 86, με αποτέλεσμα να παραμείνουν 18 κενές θέσεις.

Από τα δύο τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που λειτουργούν στα Τρίκαλα, το ένα κάλυψε πλήρως τις προσφερόμενες θέσεις του, ενώ κενές θέσεις καταγράφηκαν μόνο στο Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφολογίας.

Ο προεδρος του Συμβουλίου Φοιτητών Νίκος Νεαμονίτης σε δηλώσεις του τόνισε οτι:

Η συνολική εικόνα επιβεβαιώνει ότι τα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα Τρίκαλα συνεχίζουν να αποτελούν σημαντική επιλογή για τους υποψηφίους. Η προτίμηση αυτή συνδέεται, μεταξύ άλλων, με το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων σπουδών, το αξιόλογο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο που επιτελείται, καθώς και με το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό των τμημάτων, τα οποία στελεχώνονται από καταξιωμένα μέλη ΔΕΠ με σημαντικό επιστημονικό έργο, διεθνή παρουσία και διακρίσεις.

Τα αποτελέσματα των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων επιβεβαιώνουν ότι τα τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα Τρίκαλα εξακολουθούν να αποτελούν αξιόπιστη ακαδημαϊκή επιλογή, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εκπαιδευτική, επιστημονική και αναπτυξιακή πορεία της περιοχής.